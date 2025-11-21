Menu
POLÍCIA
FEMINICÍDIO X SUICÍDIO

Corpos de casal são encontrados dentro de veículo em cidade da RMS

Suspeita que o homem matou a mulher e depois se suicidou

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/11/2025 - 18:16 h
Corpo de casal estava dentro desse Renault Sandero
Corpo de casal estava dentro desse Renault Sandero -

Um homem e uma mulher, ainda não identificados, foram encontrados mortos dentro de um Renault Sandero cinza, na tarde desta sexta-feira, 21, na Avenida Elmo Serejo de Farias, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, nas proximidades do Atakarejo.

Segundo informações da Polícia Civil, os corpos do casal tinham marcas de disparos de arma de fogo. O órgão afirmou que as circunstâncias das mortes ainda são apuradas, no entanto, um morador da região afirmou que o homem matou a mulher e, em seguida, se matou.

Ainda de acordo coma PC, "guias para remoção e perícia foram expedidas, enquanto equipes da 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) realizam oitivas para esclarecer os fatos. Laudos periciais são aguardados e irão contribuir para elucidação do crime".

