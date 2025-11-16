Idoso é preso depois de tentar matar a esposa a facadas na RMS

Idosa, de 64 anos, foi ferida no tórax e braços e segue internada - Foto: Reprodução Políca Civil

Policiais militares prenderam em flagrante, neste domingo, 16, um idoso, de 68 anos, suspeito de esfaquear a companheira, uma senhora, de 64, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi localizado no Hospital Municipal, onde foi a procura de ajuda para tratar ferimentos nas mãos, possivelmente causados durante a agressão.

A mulher, que foi atingida nos braços e no tórax, foi encaminhada a uma unidade de saúde do município, onde, até a tarde domingo, seguia internada. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após ser preso, o suspeito, que não teve o nome revelado, foi encaminhado à Delegacia Territorial de Mata de São João e segue à disposição da Justiça.