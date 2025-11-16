TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
Idoso é preso depois de tentar matar a esposa a facadas na RMS
Homem foi preso dentro do hospital ao procurar atendimento médico
Por Redação
Policiais militares prenderam em flagrante, neste domingo, 16, um idoso, de 68 anos, suspeito de esfaquear a companheira, uma senhora, de 64, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi localizado no Hospital Municipal, onde foi a procura de ajuda para tratar ferimentos nas mãos, possivelmente causados durante a agressão.
A mulher, que foi atingida nos braços e no tórax, foi encaminhada a uma unidade de saúde do município, onde, até a tarde domingo, seguia internada. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Leia Também:
Após ser preso, o suspeito, que não teve o nome revelado, foi encaminhado à Delegacia Territorial de Mata de São João e segue à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes