Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Idoso é preso depois de tentar matar a esposa a facadas na RMS

Homem foi preso dentro do hospital ao procurar atendimento médico

Redação

Por Redação

16/11/2025 - 22:07 h
Idosa, de 64 anos, foi ferida no tórax e braços e segue internada
Idosa, de 64 anos, foi ferida no tórax e braços e segue internada -

Policiais militares prenderam em flagrante, neste domingo, 16, um idoso, de 68 anos, suspeito de esfaquear a companheira, uma senhora, de 64, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi localizado no Hospital Municipal, onde foi a procura de ajuda para tratar ferimentos nas mãos, possivelmente causados durante a agressão.

A mulher, que foi atingida nos braços e no tórax, foi encaminhada a uma unidade de saúde do município, onde, até a tarde domingo, seguia internada. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Caso Raiane: prisões confirmam execução e descartam bala perdida
Adolescente é apreendido após trocar tiros com PMs em Ondina
Padre é assassinado a facadas e marteladas durante roubo

Após ser preso, o suspeito, que não teve o nome revelado, foi encaminhado à Delegacia Territorial de Mata de São João e segue à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

64 anos 68 anos companheira delegacia territorial esfaqueamento estado de saúde ferimentos nas mãos Hospital Municipal idoso justiça lesão corporal Mata de São João prisão em flagrante região metropolitana de salvador suspeito detido violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Idosa, de 64 anos, foi ferida no tórax e braços e segue internada
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Idosa, de 64 anos, foi ferida no tórax e braços e segue internada
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Idosa, de 64 anos, foi ferida no tórax e braços e segue internada
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Idosa, de 64 anos, foi ferida no tórax e braços e segue internada
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x