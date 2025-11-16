Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXECUÇÃO BRUTAL

Caso Raiane: prisões confirmam execução e descartam bala perdida

Auxiliar de cozinha pode ter sido assassinada a mando do Comando Vermelho

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/11/2025 - 21:10 h
Auxiliar de cozinha foi executada a tiros no dia 18 de agosto, em Nova Caraíva
Auxiliar de cozinha foi executada a tiros no dia 18 de agosto, em Nova Caraíva -

A investigação sobre a morte da auxiliar de cozinha Raiane Bispo Santana, 30 anos, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 14, quando a Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão temporária contra suspeitos de participação na execução da jovem. A prisão da dupla, uma mulher, de 33 anos, e um homem, de 23, desmonta de vez a versão inicial de 'bala perdida' e confirma o que os peritos já apontavam.

Ela foi executada a tiros, após tentar fugir de criminosos, no dia 18 de agosto, no distrito de Nova Caraíva, em Porto Seguro. Raiane foi surpreendida enquanto trabalhava e morta ao tentar de esconder no alojamento do restaurante. Os assassinos atravessaram o rio e seguiram a pé até o local onde ela estava.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A perícia encontrou marcas de tiros na cerca, na janela e na parede interna do cômodo, e vestígios de pólvora no braço da vítima confirmaram disparo à queima-roupa. A polícia apura se o crime foi ordenado por integrantes do Comando Vermelho (CV), como foi ventilando na época do crime.

A suspeita é que Raiane foi morta por está colaborando com uma facção rival de Itaporanga, hipótese negada pela família. Segundo parentes, ela levava uma vida tranquila, trabalhava muito e não tinha qualquer envolvimento com drogas ou com o crime. A auxiliar de cozinha, que havia se mudado há poucos meses para a região em busca de trabalho, deixou três filhos, de 6, 9 e 11 anos.

As prisões

A prisão dos suspeitos ocorreu durante a Operação Vita, deflagrada pela 3ª Delegacia Territorial de Porto Seguro/Trancoso com apoio do GATTI. O homem preso, identificado pelas iniciais R.J.S., seria o mesmo que aparece em vídeos recentes exibindo uma espingarda calibre 12 em Itaporanga.

Leia Também:

Adolescente é apreendido após trocar tiros com PMs em Ondina
Padre é assassinado a facadas e marteladas durante roubo
Tiroteio assusta candidatos durante prova do Enem em Ondina

A mulher detida, U.O.S., também teria auxiliado na ação criminosa. Ambos seguem custodiados enquanto a polícia trabalha para identificar outros envolvidos. As investigações continuam para esclarecer toda as circunstâncias que levou ao assassinato da mulher.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alojamento Comando Vermelho crime organizado execução facção rival GATTI homicídio qualificado investigação Itaporanga Nova Caraíva Operação VITA perícia Polícia Civil porto seguro prisões queima-roupa Raiane Bispo Santana suspeitos tiros violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Auxiliar de cozinha foi executada a tiros no dia 18 de agosto, em Nova Caraíva
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Auxiliar de cozinha foi executada a tiros no dia 18 de agosto, em Nova Caraíva
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Auxiliar de cozinha foi executada a tiros no dia 18 de agosto, em Nova Caraíva
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Auxiliar de cozinha foi executada a tiros no dia 18 de agosto, em Nova Caraíva
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x