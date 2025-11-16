EM FUGA
Adolescente é apreendido após trocar tiros com PMs em Ondina
Ele estava com oito caixas de canetas emagrecedoras roubadas de uma farmácia
Por Redação
Um adolescente foi apreendido na tarde deste domingo, 16, após uma troca de tiros na Avenida Adhemar de Barros, em Ondina, Salvador. A ação policial também resultou na recuperação de oito caixas de canetas emagrecedoras roubadas de uma farmácia, além da apreensão de um revólver calibre 38 e R$ 177 em espécie, que estavam com o rapaz.
O tiroteio teve início, quando dois homens em uma motocicleta atiraram contra uma equipe de policiais militares da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que faziam a segurança do Enem na área. Depois do revide, os policais localizaram o adolescente, que estava na garupa da moto. O comparsa conseguiu fugir em direção ao Rio Vermelho.
O adolescente foi conduzido à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), em Brotas. Os policiais seguem fazendo diligências para localizar o outro suspeito.
