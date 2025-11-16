Adolescente é apreendido após trocar tiros com PMs em Ondina

Um revólver calibre 38 e uma quantia em dinheiro foram apreendidos com o adolescente - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Um adolescente foi apreendido na tarde deste domingo, 16, após uma troca de tiros na Avenida Adhemar de Barros, em Ondina, Salvador. A ação policial também resultou na recuperação de oito caixas de canetas emagrecedoras roubadas de uma farmácia, além da apreensão de um revólver calibre 38 e R$ 177 em espécie, que estavam com o rapaz.

O tiroteio teve início, quando dois homens em uma motocicleta atiraram contra uma equipe de policiais militares da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que faziam a segurança do Enem na área. Depois do revide, os policais localizaram o adolescente, que estava na garupa da moto. O comparsa conseguiu fugir em direção ao Rio Vermelho.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O adolescente foi conduzido à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), em Brotas. Os policiais seguem fazendo diligências para localizar o outro suspeito.