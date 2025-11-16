Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Noite de terror: adolescente e jovem assassinados em praça na Bahia

Uma terceira pessoa ainda foi baleada após ataque ofensiva

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

16/11/2025 - 13:54 h
Jovem e adolescente foram mortos durante ataque a tiros na Praça da Alvorada, em Feira de Santana
Jovem e adolescente foram mortos durante ataque a tiros na Praça da Alvorada, em Feira de Santana -

Um rapaz de 25 e anos e uma adolescente de 16 morreram após um ataque a tiros, na noite de sábado, 15. Uma terceira pessoa ainda acabou baleada durante a ofensiva.

O caso aconteceu na praça da Alvorada, bairro Gabriela, em Feira de Santana (centro-norte do estado). As vítimas foram identificadas como Esdras Vitor Silva Alves e Giselle da Silva Oliveira.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, os homicídios foram cometidos por suspeitos que passaram pelo local em um carro branco — eles ainda não foram identificados.

Irmão de vítima foi alvejado

O irmão de Giselle, Dhouglas Henrique da Silva Ribeiro, foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), também em Feira de Santana, após também ser alvo dos disparos. Segundo informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia no município, ele não corre risco de morte.

O que diz a polícia?

A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil. Até agora, ninguém foi preso.

Já segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida pelo 25º Batalhão. Porém, ao chegar no local onde o crime ocorreu, os agentes só encontraram os corpos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime feira de santana Polícia Civil segurança pública violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jovem e adolescente foram mortos durante ataque a tiros na Praça da Alvorada, em Feira de Santana
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Jovem e adolescente foram mortos durante ataque a tiros na Praça da Alvorada, em Feira de Santana
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Jovem e adolescente foram mortos durante ataque a tiros na Praça da Alvorada, em Feira de Santana
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Jovem e adolescente foram mortos durante ataque a tiros na Praça da Alvorada, em Feira de Santana
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x