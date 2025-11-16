Noite de terror: adolescente e jovem assassinados em praça na Bahia

Jovem e adolescente foram mortos durante ataque a tiros na Praça da Alvorada, em Feira de Santana - Foto: Vinicius Gomes/Prefeitura de Feira de Santana

Um rapaz de 25 e anos e uma adolescente de 16 morreram após um ataque a tiros, na noite de sábado, 15. Uma terceira pessoa ainda acabou baleada durante a ofensiva.

O caso aconteceu na praça da Alvorada, bairro Gabriela, em Feira de Santana (centro-norte do estado). As vítimas foram identificadas como Esdras Vitor Silva Alves e Giselle da Silva Oliveira.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, os homicídios foram cometidos por suspeitos que passaram pelo local em um carro branco — eles ainda não foram identificados.

Irmão de vítima foi alvejado

O irmão de Giselle, Dhouglas Henrique da Silva Ribeiro, foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), também em Feira de Santana, após também ser alvo dos disparos. Segundo informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia no município, ele não corre risco de morte.

O que diz a polícia?

A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil. Até agora, ninguém foi preso.

Já segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida pelo 25º Batalhão. Porém, ao chegar no local onde o crime ocorreu, os agentes só encontraram os corpos.