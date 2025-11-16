Padre é assassinado a facadas e marteladas durante roubo

Padre foi morto dentro de casa - Foto: Reprodução

Após desaparecer na sexta-feira, 14, o padre Alexsandro da Silva Lima, 44 anos, foi encontrado morto neste sábado, 15, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O corpo estava enrolado em um tapete e apresentava cortes profundos no pescoço e graves lesões na cabeça causadas por golpes de martelo.

De acordo informações da Polícia Civil, o padre foi assassinado dentro de casa e, posteriormente, o cadáver foi levado pelos autores até o local onde foi abandonado. Dois homens foram presos e confessaram o crime.

Os suspeitos foram detidos depois que os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) os viram circulando pela cidade no Jeep Renegade do padre . Com a dupla, os agentes apreenderam uma faca, um martelo e pertences pessoais do religioso.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos confessaram que mataram o padre para roubar o carro, dinheiro, joias e outros pertences. Um deles declarou ter cometido o homicídio, enquanto o comparsa afirmou ter ajudado apenas na ocultação do corpo. As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias e eventuais desdobramentos do crime.

Por meio de nota, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina expressou profundo pesar pela morte do pároco e solicitou orações dos fiéis. O velório acontecerá em Dourados e Douradina. A Diocese não divulgou informações sobre os horários e os locais. Com informações do O Dia.