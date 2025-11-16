Tiroteio assusta candidatos durante prova do Enem em Ondina

Equipes da PM seguem realizando buscas na região para localizar fugitivo. - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Um tiroteio na região da Avenida Adhemar de Barros, no bairro Ondina, em Salvador, assustou transeuntes próximos a um local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dois homens, na tarde deste domingo, 16, em uma motocicleta, teriam atirado contra policiais militares que faziam a segurança do certame.

Os policiais também teriam revidado aos disparos. Um dos suspeitos foi detido na região e o outro conseguiu fugir na direção do bairro Rio Vermelho.

A área foi isolada e as equipes da PM seguem realizando buscas na região para localizar o fugitivo. A ocorrência foi registrada pela 12ª CIPM. Não houve registro de feridos na ocorrência.

A reportagem entrou em contato com a Policia Militar da Bahia e espera posicionamento da corporação.

*Matéria em atualização