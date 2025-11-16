Menu
VIOLÊNCIA

Tiroteio assusta candidatos durante prova do Enem em Ondina

Dois suspeitos estavam em uma moto quando efetuaram os disparos

Redação

Por Redação

16/11/2025 - 17:29 h
Equipes da PM seguem realizando buscas na região para localizar fugitivo.
Equipes da PM seguem realizando buscas na região para localizar fugitivo.

Um tiroteio na região da Avenida Adhemar de Barros, no bairro Ondina, em Salvador, assustou transeuntes próximos a um local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dois homens, na tarde deste domingo, 16, em uma motocicleta, teriam atirado contra policiais militares que faziam a segurança do certame.

Os policiais também teriam revidado aos disparos. Um dos suspeitos foi detido na região e o outro conseguiu fugir na direção do bairro Rio Vermelho.

A área foi isolada e as equipes da PM seguem realizando buscas na região para localizar o fugitivo. A ocorrência foi registrada pela 12ª CIPM. Não houve registro de feridos na ocorrência.

A reportagem entrou em contato com a Policia Militar da Bahia e espera posicionamento da corporação.

*Matéria em atualização

criminalidade Enem Polícia Salvador segurança pública tiroteio

