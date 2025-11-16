VIOLÊNCIA
Tiroteio assusta candidatos durante prova do Enem em Ondina
Dois suspeitos estavam em uma moto quando efetuaram os disparos
Por Redação
Um tiroteio na região da Avenida Adhemar de Barros, no bairro Ondina, em Salvador, assustou transeuntes próximos a um local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dois homens, na tarde deste domingo, 16, em uma motocicleta, teriam atirado contra policiais militares que faziam a segurança do certame.
Os policiais também teriam revidado aos disparos. Um dos suspeitos foi detido na região e o outro conseguiu fugir na direção do bairro Rio Vermelho.
A área foi isolada e as equipes da PM seguem realizando buscas na região para localizar o fugitivo. A ocorrência foi registrada pela 12ª CIPM. Não houve registro de feridos na ocorrência.
A reportagem entrou em contato com a Policia Militar da Bahia e espera posicionamento da corporação.
*Matéria em atualização
