Tempestades extremas: quatro estados entram em alerta vermelho
Risco de ventos acima de 100 km/h
Por Iarla Queiroz
O domingo, 16, e a segunda-feira, 17, serão marcados por temporais severos em diversas regiões do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quatro estados estão sob alerta vermelho, o nível máximo de perigo. A previsão indica chuva volumosa, granizo e ventos que podem ultrapassar os 100 km/h.
Estados em alerta máximo
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul recebem, a partir deste domingo, o aviso mais grave do Inmet, que aponta para chuva acima de 60 mm por hora ou acumulados superiores a 100 mm em um único dia.
Além da precipitação intensa, há risco de rajadas de vento acima de 100 km/h e queda de granizo em várias áreas.
Centro-Sul também em atenção: alerta laranja
Enquanto isso, outra faixa do país entra em estado de alerta laranja — que indica perigo, mas em menor grau que o vermelho.
São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso podem registrar chuvas entre 30 e 60 mm por hora, acompanhadas de ventos que também podem atingir 60 km/h a 100 km/h.
Frente fria acelera e espalha temporais
Os temporais são resultado de uma nova frente fria que avança rapidamente pelo Rio Grande do Sul e segue rumo ao Centro-Oeste e ao Sudeste.
Essa velocidade no deslocamento favorece pancadas intensas, grande quantidade de trovoadas, risco de granizo e rajadas fortes ao longo do domingo e da segunda-feira.
Como o sistema vai se deslocar
Na segunda-feira (17/11), o núcleo da instabilidade ainda permanece forte:
- Pela manhã: Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo concentram as maiores ameaças.
- À tarde: a chuva forte avança sobre Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.
- À noite: o alerta chega ao Rio de Janeiro.
Após a passagem da frente fria, a tendência é de queda brusca nas temperaturas, especialmente no Sul, onde há expectativa de geada já na terça-feira (18/11).
