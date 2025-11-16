Tempestades extremas: quatro estados entram em alerta vermelho

Estados em alerta máximo - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

O domingo, 16, e a segunda-feira, 17, serão marcados por temporais severos em diversas regiões do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quatro estados estão sob alerta vermelho, o nível máximo de perigo. A previsão indica chuva volumosa, granizo e ventos que podem ultrapassar os 100 km/h.

Estados em alerta máximo

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul recebem, a partir deste domingo, o aviso mais grave do Inmet, que aponta para chuva acima de 60 mm por hora ou acumulados superiores a 100 mm em um único dia.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da precipitação intensa, há risco de rajadas de vento acima de 100 km/h e queda de granizo em várias áreas.

| Foto: Divulgação

Centro-Sul também em atenção: alerta laranja

Enquanto isso, outra faixa do país entra em estado de alerta laranja — que indica perigo, mas em menor grau que o vermelho.

São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso podem registrar chuvas entre 30 e 60 mm por hora, acompanhadas de ventos que também podem atingir 60 km/h a 100 km/h.

| Foto: Divulgação

Frente fria acelera e espalha temporais

Os temporais são resultado de uma nova frente fria que avança rapidamente pelo Rio Grande do Sul e segue rumo ao Centro-Oeste e ao Sudeste.

Essa velocidade no deslocamento favorece pancadas intensas, grande quantidade de trovoadas, risco de granizo e rajadas fortes ao longo do domingo e da segunda-feira.

Como o sistema vai se deslocar

Na segunda-feira (17/11), o núcleo da instabilidade ainda permanece forte:

Pela manhã: Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo concentram as maiores ameaças.

Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo concentram as maiores ameaças. À tarde: a chuva forte avança sobre Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.

a chuva forte avança sobre Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. À noite: o alerta chega ao Rio de Janeiro.

Após a passagem da frente fria, a tendência é de queda brusca nas temperaturas, especialmente no Sul, onde há expectativa de geada já na terça-feira (18/11).