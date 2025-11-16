Menu
BRASIL
BRASIL

Tempestades extremas: quatro estados entram em alerta vermelho

Risco de ventos acima de 100 km/h

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

16/11/2025 - 17:08 h
Estados em alerta máximo
Estados em alerta máximo -

O domingo, 16, e a segunda-feira, 17, serão marcados por temporais severos em diversas regiões do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quatro estados estão sob alerta vermelho, o nível máximo de perigo. A previsão indica chuva volumosa, granizo e ventos que podem ultrapassar os 100 km/h.

Estados em alerta máximo

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul recebem, a partir deste domingo, o aviso mais grave do Inmet, que aponta para chuva acima de 60 mm por hora ou acumulados superiores a 100 mm em um único dia.

Além da precipitação intensa, há risco de rajadas de vento acima de 100 km/h e queda de granizo em várias áreas.

Imagem ilustrativa da imagem Tempestades extremas: quatro estados entram em alerta vermelho
| Foto: Divulgação

Centro-Sul também em atenção: alerta laranja

Enquanto isso, outra faixa do país entra em estado de alerta laranja — que indica perigo, mas em menor grau que o vermelho.

São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso podem registrar chuvas entre 30 e 60 mm por hora, acompanhadas de ventos que também podem atingir 60 km/h a 100 km/h.

Imagem ilustrativa da imagem Tempestades extremas: quatro estados entram em alerta vermelho
| Foto: Divulgação

Frente fria acelera e espalha temporais

Os temporais são resultado de uma nova frente fria que avança rapidamente pelo Rio Grande do Sul e segue rumo ao Centro-Oeste e ao Sudeste.

Essa velocidade no deslocamento favorece pancadas intensas, grande quantidade de trovoadas, risco de granizo e rajadas fortes ao longo do domingo e da segunda-feira.

Como o sistema vai se deslocar

Na segunda-feira (17/11), o núcleo da instabilidade ainda permanece forte:

  • Pela manhã: Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo concentram as maiores ameaças.
  • À tarde: a chuva forte avança sobre Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.
  • À noite: o alerta chega ao Rio de Janeiro.

Após a passagem da frente fria, a tendência é de queda brusca nas temperaturas, especialmente no Sul, onde há expectativa de geada já na terça-feira (18/11).

