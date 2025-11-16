Menu
LITORAL

Paraíso natural escondido no Nordeste encanta com sua beleza única

Vila é ideal para quem deseja desacelerar da rotina agitada

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/11/2025 - 10:42 h | Atualizada em 17/11/2025 - 14:15
Galinhos, no Rio Grande do Norte
Galinhos, no Rio Grande do Norte -

O Brasil guarda lugares paradisíacos em todas as regiões, e Galinhos, no Rio Grande do Norte, é mais um desses tesouros naturais. A pequena vila de pescadores encanta quem busca tranquilidade, belezas naturais e um contato direto com a natureza.

A vila é ideal para quem deseja desacelerar da rotina agitada das grandes cidades, é o destino perfeito para quem quer se afastar da correria e encontrar paz.

Como chegar em Galinhos?

O acesso à vila é feito por barco ou por veículos 4x4. O acesso restrito contribui para a preservação natural do local.

Galinhos impressiona com seu clima quente e úmido praticamente o ano inteiro, perfeito para quem busca sol, banho de mar e momentos de lazer. A melhor época para visitar a região é entre agosto e fevereiro, quando quase não chove e predominam dias ensolarados.

Pontos turísticos de Galinhos

Com diversas possibilidades, a vila oferece atrações que tornam a experiência ainda mais especial. Entre as atividades mais procuradas estão os passeios de barco, o kitesurf e as caminhadas, permitindo que cada visitante personalize a viagem de acordo com seu estilo.

Principais atrações:

  • Farol de Galinhos: vista panorâmica da enseada e do mar
  • Salinas: que ganham tons dourados ao entardecer
  • Praia de Galos: famosa por suas águas calmas e clima acolhedor
  • Passeios de buggy: que percorrem dunas e áreas ao redor da vila

Curiosidades sobre Galinhos

Galinhos guarda segredos e curiosidades que reforçam sua atmosfera tranquila. A Ilha do Pontal, por exemplo, é pouco visitada e oferece praias praticamente desertas.

Além disso, o nome da vila surgiu por causa de uma enseada cuja silhueta lembra um galo. Por sua localização privilegiada, Galinhos também é considerado um dos melhores refúgios do litoral potiguar para a observação de aves e da vida selvagem.

