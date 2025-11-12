Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Fim do visto para turistas imposto por Lula está perto de acabar

Câmara dos Deputados prevê suspensão de decreto presidencial que atinge estrangeiros

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

12/11/2025 - 18:51 h | Atualizada em 12/11/2025 - 19:06
Isenção de visto pode ser novamente adotada
Isenção de visto pode ser novamente adotada -

A Câmara dos Deputados avançou para derrubar a exigência de visto de entrada para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália no Brasil. O texto, já aprovado pelo Senado, passou ganhou o aval da Comissão de Relações Exteriores da Casa na última semana, tendo Marcel Van Hatten (Novo) como relator.

A exigência de visto passou a valer em abril deste ano, com base no decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a comissão da Câmara, a isenção do visto deve fortalecer as relações comerciais e diplomáticas entre os países.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O decreto de Lula, por sua vez, é uma revogação da medida adotada pelo governo Jair Bolsonaro (PL), que suspendeu a obrigação do documento para a entrada de turistas dos países.

Membro do colegiado, o deputado federal baiano José Rocha (União Brasil) afirmou considerar importante a isenção do visto como uma ferramenta de aproximação entre os países. O parlamentar pontuou, em conversa com o Portal A TARDE, que o fim da exigência pode ainda impulsionar o turismo no país.

Leia Também:

Nova lei do cinema divide opiniões em Salvador: "Desnecessária"
Ferrovia da Bahia muda traçado e vira prioridade do governo Lula
Legado da COP30: o que Salvador vai ganhar em parcerias e investimentos verdes?

"O projeto isenta o visto para esses países [...] Eu acho que é importante, você abre muito mais, tem uma abertura maior com esses países, amplia as relações entre esses países, poder ir e vir sem maiores exigências", explicou o deputado federal.

Porteira aberta?

Questionado se a mudança pode 'abrir a porteira' do Brasil em um momento de estremecimento nas relações com os Estados Unidos, José Rocha afirmou que a revogação do decreto não deve passar essa imagem do Brasil.

Quanto mais pessoas desses países aqui, melhor. Fortalece o turismo, as relações comerciais podem ser ampliadas
José Rocha, membro da Comissão de Relações Exteriores

Próxima etapa

Aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, o texto agora será levado para o plenário da Câmara. O Portal A TARDE entrou em contato com o relator do Projeto de Decreto Legislativo, Marcel Van Hattem (Novo-RS), mas não obteve retorno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados estados unidos Turismo visto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Isenção de visto pode ser novamente adotada
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Isenção de visto pode ser novamente adotada
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Isenção de visto pode ser novamente adotada
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Isenção de visto pode ser novamente adotada
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x