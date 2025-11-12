Fim do visto para turistas imposto por Lula está perto de acabar

Isenção de visto pode ser novamente adotada - Foto: Reprodução

A Câmara dos Deputados avançou para derrubar a exigência de visto de entrada para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália no Brasil. O texto, já aprovado pelo Senado, passou ganhou o aval da Comissão de Relações Exteriores da Casa na última semana, tendo Marcel Van Hatten (Novo) como relator.

A exigência de visto passou a valer em abril deste ano, com base no decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a comissão da Câmara, a isenção do visto deve fortalecer as relações comerciais e diplomáticas entre os países.

O decreto de Lula, por sua vez, é uma revogação da medida adotada pelo governo Jair Bolsonaro (PL), que suspendeu a obrigação do documento para a entrada de turistas dos países.

Membro do colegiado, o deputado federal baiano José Rocha (União Brasil) afirmou considerar importante a isenção do visto como uma ferramenta de aproximação entre os países. O parlamentar pontuou, em conversa com o Portal A TARDE, que o fim da exigência pode ainda impulsionar o turismo no país.

"O projeto isenta o visto para esses países [...] Eu acho que é importante, você abre muito mais, tem uma abertura maior com esses países, amplia as relações entre esses países, poder ir e vir sem maiores exigências", explicou o deputado federal.

Porteira aberta?

Questionado se a mudança pode 'abrir a porteira' do Brasil em um momento de estremecimento nas relações com os Estados Unidos, José Rocha afirmou que a revogação do decreto não deve passar essa imagem do Brasil.

Quanto mais pessoas desses países aqui, melhor. Fortalece o turismo, as relações comerciais podem ser ampliadas José Rocha, membro da Comissão de Relações Exteriores

Próxima etapa

Aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, o texto agora será levado para o plenário da Câmara. O Portal A TARDE entrou em contato com o relator do Projeto de Decreto Legislativo, Marcel Van Hattem (Novo-RS), mas não obteve retorno.