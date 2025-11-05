Turismo de negócios impulsiona desenvolvimento do setor na Bahia

Antonio Barretto Junior, diretor de Destino do Grupo Prima - Foto: Isabela Cardoso / AG. A TARDE

O turismo de negócios e eventos foi o foco do painel “As forças e particularidades naturais que fazem da Bahia destaque no turismo nacional”, um dos principais debates do Summit de Negócios Made in Bahia, que começou nesta quarta-feira, 5, no Centro de Convenções Salvador.

O encontro reuniu autoridades, especialistas e representantes do trade turístico para discutir o papel estratégico da Bahia como um dos destinos mais competitivos do país, com destaque para a integração entre infraestrutura, marketing e diversificação de produtos turísticos.

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacellar, enfatizou a importância do turismo de eventos para impulsionar o fluxo de visitantes e fortalecer a cadeia produtiva do setor.

“A Bahia tem uma diversidade de segmentos que nós trabalhamos para incrementar o fluxo turístico. O turismo de eventos tem uma importância fundamental no estabelecimento desse fluxo, porque além de movimentar os equipamentos turísticos do estado, ele apresenta a Bahia como uma verdadeira vitrine para os outros segmentos que temos. Com isso, a gente movimenta ainda mais o turismo”, afirmou Bacellar.

O painel foi mediado por Antonio Barretto Junior, diretor de Destino do Grupo Prima, e contou com a participação de Isaac Edington, presidente da Salvador Turismo (Saltur), e Milena Palombo, CEO da GL Events Brasil. Barretto destacou que a atuação conjunta entre Estado e municípios tem garantido resultados expressivos na promoção da Bahia como destino turístico.

“Foi uma oportunidade ímpar de discutir o turismo com autoridades como Maurício Bacellar, Isaac Edington, presidente da Salvador Turismo, e Milena Palombo, CEO da GL Events no Brasil. Ficou claro que as instâncias estaduais e municipais, independentemente de filiações partidárias, estão trabalhando em conjunto. O marketing turístico vem sendo executado de forma diferenciada, tanto que a Bahia hoje é destaque nacional e internacional em atratividade”, disse o executivo.

Segundo Barretto, Salvador está entre as quatro cidades mais desejadas do Brasil para se visitar, de acordo com pesquisa do Ministério do Turismo divulgada em agosto de 2025, atrás apenas de Fernando de Noronha, Porto de Galinhas e Lençóis Maranhenses.

Ele também ressaltou o impacto positivo da requalificação urbana e da diversificação de experiências turísticas, como o afroturismo, o turismo cultural, esportivo e de bem-estar, que têm ampliado o perfil e o poder aquisitivo dos visitantes.

“A requalificação da Rua Chile, os novos empreendimentos como o Fera Palace, o Fasano e o Palacete Tira Chapéu elevaram o padrão da hotelaria e trouxeram turistas de maior poder aquisitivo. Esse movimento tem se expandido para outras regiões, impulsionando o desenvolvimento em destinos como a Chapada Diamantina, a Costa do Descobrimento e o Litoral Sul”, completou Barretto.

Atualmente, a Bahia conta com 13 regiões turísticas e 132 municípios voltados ao turismo, com destaque para investimentos em infraestrutura e conectividade aérea em cidades como Vitória da Conquista, Barreiras, Porto Seguro e Lençóis.

O secretário Bacellar reforçou que o governo do Estado tem apostado na integração entre o turismo de eventos, o lazer e o turismo regional, visando ampliar a permanência e o gasto médio dos visitantes.

