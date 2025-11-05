Summit começa com destaque para crescimento econômico de Salvador

O prefeito de Salvador, Bruno Reis - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Está aberto oficialmente o Summit de Negócios Made in Bahia 2025. Responsável por dar o start oficial no evento, nesta quarta-feira, 5, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), falou sobre os avanços da cidade em termos de desenvolvimento econômico e geração de empregos.

Segundo o gestor, a prefeitura implantou políticas para melhorar a segurança jurídica para investidores, acelerar licenciamentos e reduzir burocracia para abertura de empresas.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A capital baiana registrou um crescimento significativo, com a geração de mais de 30,7 mil empregos na Bahia e a redução da taxa de desocupação para 8,5%, a menor dos últimos 13 anos. O prefeito também falou sobre os investimentos significativos no setor privado e público, incluindo a implementação de políticas fiscais atraentes para empresas.

"Estamos em quarto lugar no Brasil, apenas atrás de São Paulo, Rio e Brasília", afirmou ele, destacando o sucesso da cidade em atrair investimentos e gerar empregos.

Ao Portal A TARDE, Bruno ressaltou o papel do Summit como espaço de diálogo e estímulo à inovação e a importância do evento para o fortalecimento do ambiente empresarial e o desenvolvimento econômico do estado.

“O Summit reúne todo o setor produtivo e empresarial da nossa cidade, do nosso estado e de diversos segmentos. É uma oportunidade de troca de experiências, de informações, de entender as tendências do mercado e fazer uma análise da economia estadual e nacional, identificando dificuldades e oportunidades. É um evento que estimula a atividade produtiva e empresarial na Bahia. O empresário, ao voltar para suas atividades depois desses dois dias, sairá com mais disposição, coragem e vontade de investir”, afirmou o prefeito.

O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 é realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, Lide Bahia e Zum Brazil, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, Banco do Nordeste e Governo Federal.

