ECONOMIA
Summit começa com destaque para crescimento econômico de Salvador
Prefeito Bruno Reis celebra recorde de empregos na abertura do Summit de Negócios Made in Bahia 2025
Por Jair Mendonça Jr
Está aberto oficialmente o Summit de Negócios Made in Bahia 2025. Responsável por dar o start oficial no evento, nesta quarta-feira, 5, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), falou sobre os avanços da cidade em termos de desenvolvimento econômico e geração de empregos.
Segundo o gestor, a prefeitura implantou políticas para melhorar a segurança jurídica para investidores, acelerar licenciamentos e reduzir burocracia para abertura de empresas.
A capital baiana registrou um crescimento significativo, com a geração de mais de 30,7 mil empregos na Bahia e a redução da taxa de desocupação para 8,5%, a menor dos últimos 13 anos. O prefeito também falou sobre os investimentos significativos no setor privado e público, incluindo a implementação de políticas fiscais atraentes para empresas.
Leia Também:
"Estamos em quarto lugar no Brasil, apenas atrás de São Paulo, Rio e Brasília", afirmou ele, destacando o sucesso da cidade em atrair investimentos e gerar empregos.
Ao Portal A TARDE, Bruno ressaltou o papel do Summit como espaço de diálogo e estímulo à inovação e a importância do evento para o fortalecimento do ambiente empresarial e o desenvolvimento econômico do estado.
“O Summit reúne todo o setor produtivo e empresarial da nossa cidade, do nosso estado e de diversos segmentos. É uma oportunidade de troca de experiências, de informações, de entender as tendências do mercado e fazer uma análise da economia estadual e nacional, identificando dificuldades e oportunidades. É um evento que estimula a atividade produtiva e empresarial na Bahia. O empresário, ao voltar para suas atividades depois desses dois dias, sairá com mais disposição, coragem e vontade de investir”, afirmou o prefeito.
O Summit de Negócios Made in Bahia 2025 é realizado pelo Grupo Business Bahia, Zoom Imagem, Lide Bahia e Zum Brazil, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, Banco do Nordeste e Governo Federal.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes