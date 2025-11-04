Index 2026 quer superar marcas e mira em pequenos negócios do Nordeste

Index 2025 movimentou quase R$ 1 bilhão em negócios - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Com objetivo de aquecer o setor industrial baiano e de fomentar a economia estadual, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) vai realizar pela segunda vez, o Index, considerado o maior encontro industrial do Nordeste.

Durante o lançamento do Index 2026, realizado nesta terça-feira, 4, na sede da Fieb, a federação apresentou para convidados e representantes da indústria, as novidades para a nova edição que será realizada nos dias 6 a 8 de maio, no Centro de Convenções.

Index 2026

O evento será realizado dois meses antes do que o realizado neste ano. De acordo com a Fieb, a ampliação da data é uma decisão estratégica em meio ao mês de celebração da indústria e vai abranger representantes da indústria que não estiveram presentes na edição passada.

A nova edição contará com ampliação da feira em 20% e também terá novos espaços de negócios e de soluções tecnológicas para a indústria, como a Arena de Inovação. O espaço será dedicado à apresentação de soluções tecnológicas a status industriais, além de inserção de conteúdos voltados à cibersegurança, automação e transformação digital.

“Conseguimos superar esse ano, e eu não tenho dúvida que no Index 2026 a gente vai ter muito mais condição de poder fazer muito mais aquilo que fizemos esse ano. As ações empreendedoras educacionais do Sebrae são consideradas referência nacional, bem como as micro e pequenas empresas ligadas à petróleo e gás on-shore. Eu não tenho dúvida da importância das parcerias, e a nossa parceria com o setor empresarial é importantíssimo para que a gente avance”, disse o diretor superintendente da Sebrae, Jorge Khoury.

Se na edição anterior houve a presença totalitária de setores 100% baianos, desta vez, o Index quer ampliar ainda mais a participação de representantes das indústrias do Brasil inteiro, com um olhar mais dedicado aos pequenos negócios do Nordeste. Além disso, a feira quer trazer novos setores como a criativa e a de setor de fornecedores.

Neste ano, a feira também contará com um espaço voltado ao crédito e financiamento industrial, com foco em pesquisa, inovação e transição energética.

“Nosso objetivo é ultrapassar essa marca. Queremos potencializar oportunidades para aquelas indústrias que ainda não participaram em 2025 e trazer para o evento mais missões que sejam não só no interior do Estado, como trouxemos em 2025, mas também trazer de outros estados, de outros países. Isso é muito importante porque ajuda as empresas na conquista de mercados. A Index 2025 foi oportunidade que empresas pudessem se projetar para o estado da Bahia e tenho certeza que outros exemplos teremos em 2026 para ainda validar mais ainda esse evento, que já é o maior evento da indústria da Bahia e do Nordeste”, disse Carlos Henrique Passos, presidente da Fieb.

Index fez marca no setor de indústrias

No ano anterior, a feira movimentou mais de R$ 98 milhões em negócios, entre os dias 27 a 29 de agosto. Foram mais de 300 expositores, 100% baianos, que levaram destaques como tendências, soluções tecnológicas, além também de rodadas de negócios.

Entre os destaques, as Rodadas de Negócios figuraram como um importante motor do evento, conectando 85 fornecedores de materiais e serviços a 24 grandes compradores, em mais de 390 reuniões realizadas. Empresas como Braskem, Unipar e Kordsa representaram a força da indústria nacional, enquanto o mercado internacional incluiu compradores de países como Portugal e México.

Realizado pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em parceria com o Sebrae Bahia e produção da Bahia Eventos, a Index 2025 contou com exposições, prêmios, conteúdos técnicos, além também de rodadas de negócios.