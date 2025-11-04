Menu
ECONOMIA

Quase R$ 1,5 trilhão! Saiba no que governo gastou fortuna

Maior salto nos gastos aconteceu entre 2019 e 2020

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

04/11/2025 - 8:12 h
Governo gastou quase R$ 1,5 bi em auxílios sciais desde 2020
Governo gastou quase R$ 1,5 bi em auxílios sciais desde 2020 -

O governo federal gastou R$ 1,438 trilhão em auxílios sociais desde a pandemia de Covid-19. O número considera a soma dos repasses de Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC) — veja valores de cada um deles ao final do texto.

O levantamento foi feito pela CNN Brasil com base em dados do Ministério do Desenvolvimento Social. O maior salto aconteceu entre 2019 e 2020, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): o valor aumentou em quatro vezes, de R$ 86,6 bilhões para R$ 365,5 bilhões. O principal motivo foi a criação do Auxílio Emergencial para atender pessoas impactadas pelas restrições da crise sanitária.

Em 2021, o valor de repasses é reduzido, mas permanece duas vezes maior que aquele registrado em 2019: R$ 159,1 bilhões. No ano seguinte, a cifra volta a subir, quando o Ministério da Fazenda, comandado por Paulo Guedes, estabeleceu o Auxílio Brasil e eleva o benefício para R$ 600.

Shein pega consumidores de surpresa e anuncia proibição de produtos
Caixa inicia renegociação de dívidas do Novo FIES com descontos
Grande Shopping anuncia fechamento após 20 anos

Confira os valores pagos pelo governo federal em auxílios sociais desde a pandemia:

  • Auxílio Emergencial: R$ 372 bilhões
  • Auxílio Brasil: R$ 126,7 bilhões
  • Bolsa Família: R$ 468,9 bilhões
  • BPC: R$ 456,3 bilhões
  • Total: R$ 1,438 trilhão

Orçamento inchado

Segundo especialistas, o avanço destes auxílios infla o orçamento do Brasil — cerca de 96% do Orçamento hoje é composto por gastos que o governo não controla. Isso acaba tirando o espaço de investimentos.

“Nós estamos passando por uma crise fiscal que se arrasta há anos. O governo tem déficit primário e endividamento crescente, o que onera a economia brasileira, afasta investimentos. Há dificuldade do governo de encontrar uma solução de médio e longo prazo para as finanças públicas no Brasil”, afirmou à CNN Brasil Murilo Viana, especialista em contas públicas.

Para o economista-chefe da ARX Investimentos, Gabriel Leal de Barros. há no mínimo R$ 20 bilhões em gastos orçamentários que o governo pode cortar com o combate às fraudes. Quando o assunto é concessões de benefícios indevidos, o auxílio que mais preocupa é o BPC. Nos últimos cinco anos, o gasto para bancá-lo dobrou.

