ECONOMIA
Grande marca de café é retirada dos mercados do Brasil por grave infração
Agência apontou falhas graves e ausência de licença; marca promete correções até dia 07
Por Iarla Queiroz
A marca de cafés especiais Vibe Coffee teve a fabricação, venda e divulgação suspensas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A decisão, publicada nesta segunda-feira, 03, veio após o produto apresentar diversas irregularidades sanitárias detectadas durante uma inspeção no Espírito Santo.
Falhas sanitárias e falta de licença
De acordo com a Anvisa, a empresa não possui licença sanitária válida, além de apresentar problemas de rastreabilidade e ausência de procedimentos operacionais padrão (POPs). A inspeção também identificou condições inadequadas de higienização nas instalações e falhas nas boas práticas de fabricação.
A vistoria foi realizada pelo Núcleo Especial de Vigilância Sanitária (NEVS), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo.
Empresa diz não ter sido notificada
Segundo informações apresentadas pela CNN, a Vibe Coffee, por outro lado, afirma não ter recebido nenhuma notificação formal sobre a suspensão. Em nota, a marca declarou que não possui autos de infração, processos administrativos ou notificações abertas junto à Anvisa.
A empresa explicou ainda que foi ela própria quem solicitou a inspeção da Vigilância Sanitária Estadual, com o objetivo de obter orientações técnicas para a emissão do alvará sanitário.
Obras e adequações em andamento
Segundo a Vibe Coffee, a visita técnica identificou irregularidades estruturais e falta de alguns POPs exigidos pela legislação. A marca informou que as obras de adequação já foram iniciadas e devem ser concluídas até a próxima sexta-feira (7).
Enquanto isso, a empresa diz estar colaborando com as autoridades e adotando todas as medidas necessárias para regularizar a produção e retomar as vendas.
A suspensão segue válida até que a marca comprove as correções exigidas pelos órgãos sanitários.
