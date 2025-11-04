Grande marca de café é retirada dos mercados do Brasil por grave infração

Marca teve a fabricação, venda e divulgação suspensas pela Anvisa - Foto: Freepik

A marca de cafés especiais Vibe Coffee teve a fabricação, venda e divulgação suspensas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A decisão, publicada nesta segunda-feira, 03, veio após o produto apresentar diversas irregularidades sanitárias detectadas durante uma inspeção no Espírito Santo.

Falhas sanitárias e falta de licença

De acordo com a Anvisa, a empresa não possui licença sanitária válida, além de apresentar problemas de rastreabilidade e ausência de procedimentos operacionais padrão (POPs). A inspeção também identificou condições inadequadas de higienização nas instalações e falhas nas boas práticas de fabricação.

A vistoria foi realizada pelo Núcleo Especial de Vigilância Sanitária (NEVS), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo.

Empresa diz não ter sido notificada

Segundo informações apresentadas pela CNN, a Vibe Coffee, por outro lado, afirma não ter recebido nenhuma notificação formal sobre a suspensão. Em nota, a marca declarou que não possui autos de infração, processos administrativos ou notificações abertas junto à Anvisa.

A empresa explicou ainda que foi ela própria quem solicitou a inspeção da Vigilância Sanitária Estadual, com o objetivo de obter orientações técnicas para a emissão do alvará sanitário.

Obras e adequações em andamento

Segundo a Vibe Coffee, a visita técnica identificou irregularidades estruturais e falta de alguns POPs exigidos pela legislação. A marca informou que as obras de adequação já foram iniciadas e devem ser concluídas até a próxima sexta-feira (7).

Enquanto isso, a empresa diz estar colaborando com as autoridades e adotando todas as medidas necessárias para regularizar a produção e retomar as vendas.

A suspensão segue válida até que a marca comprove as correções exigidas pelos órgãos sanitários.