Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Anvisa retira famosa marca de sal do mercado

Veja os lotes proibidos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

31/10/2025 - 15:17 h
Venda estará suspensa até 2027
Venda estará suspensa até 2027 -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da venda de 13 lotes do Sal do Himalaia Moído (500g) da marca Kinino em todo o país. A decisão foi publicada na última semana, após uma ação fiscal constatar irregularidades na composição do produto.

Lotes suspensos pela Anvisa

Os lotes afetados — identificados como MAR 257 1 a MAR 257 13 — estão proibidos de serem comercializados, distribuídos, divulgados ou consumidos até março de 2027.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida vale em todo o território nacional.

Segundo a própria fabricante, H.L. do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., o recolhimento dos produtos foi voluntário, após testes realizados pelo Instituto Adolfo Lutz apontarem teores de iodo abaixo do exigido por lei.

Leia Também:

AtlasIntel: 62% desaprovam Cláudio Castro na Segurança Pública do RJ
65% dos brasileiros veem mortos em megaoperação do Rio como criminosos
Fumar maconha no trabalho pode causar demissão por justa causa?
Nova regra vai mudar o trânsito de todo o Brasil em 2026

Falta de iodo pode causar sérios problemas à saúde

Por norma, todas as fabricantes de sal precisam garantir a presença adequada de iodo no produto.

A ausência desse mineral pode provocar bócio (aumento da tireoide), além de afetar o desenvolvimento do feto durante a gestação e causar outras complicações metabólicas.

Azeite e chá também foram barrados pela agência

A mesma ação fiscal resultou na proibição de mais dois produtos.

O primeiro é o Azeite Extra Virgem Ouro Negro, que teve todos os lotes apreendidos por apresentar origem desconhecida e ter sido desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O rótulo indicava importação pela Intralogística Distribuidora Concept Ltda., mas o CNPJ da empresa está suspenso na Receita Federal.

O outro item vetado é o chamado “Chá do Milagre” — também vendido como “Pó do Milagre” ou “Pozinho do Milagre” — produzido por empresa não identificada.

O produto era divulgado nas redes sociais com promessas de emagrecimento, prevenção de câncer e efeitos afrodisíacos, o que é proibido por lei para alimentos e bebidas dessa categoria.

“A proibição do chá se deu porque a composição e a classificação do produto são desconhecidas, assim como os responsáveis pela sua fabricação”, informou a Anvisa em comunicado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa sal do Himalaia Venda proibida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Venda estará suspensa até 2027
Play

VÍDEO: cobra de 5 metros é flagrada atravessando rodovia

Venda estará suspensa até 2027
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Venda estará suspensa até 2027
Play

Vídeo: homem acende cigarro e quase provoca incêndio em posto

Venda estará suspensa até 2027
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x