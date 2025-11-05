Menu
HOME > ECONOMIA
NO SUMMIT

“Salvador está pronta para atrair mais investimentos”, diz secretária Mila Paes

Gestora destaca atrativos para empresas investirem em Salvador durante o Summit Made in Bahia 2025

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

05/11/2025 - 17:24 h
Mila Paes revela incentivos que tornam Salvador polo empresarial
Mila Paes revela incentivos que tornam Salvador polo empresarial

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador, Mila Paes, falou, em entrevista ao Portal A TARDE sobre os atrativos que a capital baiana oferece para empresas se instalarem em Salvador. A gestora é uma das speakers do Summit de Negócios Made in Bahia, que começou nesta quarta-feira, 5, e vai até a quinta-feira, 6, no Centro de Convenções.

Segundo ela, a cidade tem políticas específicas para todos os setores, incluindo logística, tecnologia e inovação, com o objetivo de atrair empresas que possam gerar empregos e renda para a população, estimulando o desenvolvimento econômico.

"O Renova Centro, por exemplo, oferece incentivos fiscais e tributários para empresas que se instalem no Centro histórico da cidade. O programa inclui a devolução de até 50% do valor investido na reforma e requalificação de imóveis, além de isenção de IPTU por 10 anos e redução do ISS para 2%", disse.

Mila também destacou que Salvador tem outros programas de incentivo, incluindo a Lei de Inovação, que oferece redução do imposto para empresas de tecnologia. A secretária explica que os incentivos variam de acordo com o setor e que a cidade busca atrair empresas que possam gerar empregos e renda para a população.

"A cidade já tem 16 projetos em tramitação para adquirir o benefício do programa Renovacentro, e Scarton espera que o programa possa estimular o desenvolvimento econômico da região", pontua.

Incentivos para empresas

- Devolução de até 50% do valor investido na reforma e requalificação de imóveis

- Isenção de IPTU por 10 anos

- Redução do ISS para 2%

- Incentivos fiscais e tributários para empresas de tecnologia e inovação

x