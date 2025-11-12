Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Nova lei do cinema divide opiniões em Salvador: "Desnecessária"

Lei obriga cinemas de Salvador a iniciarem filmes pontualmente

Agatha Victoria Reis e Bianca Carneiro

Por Agatha Victoria Reis e Bianca Carneiro

12/11/2025 - 18:44 h
Pipoca, trailer e polêmica: nova lei muda rotina dos cinemas em Salvador
Pipoca, trailer e polêmica: nova lei muda rotina dos cinemas em Salvador -

Uma nova lei já está dando o que falar entre os soteropolitanos. Sancionada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), a medida obriga os cinemas da capital baiana a iniciarem a exibição dos filmes exatamente no horário previsto na programação oficial. Ou seja, o horário da sessão deve corresponder ao início efetivo do filme, sem incluir trailers, propagandas comerciais ou institucionais.

A reportagem do Portal A TARDE ouviu, nesta quarta-feira, 12, frequentadores de um cinema em Salvador sobre o assunto. A maioria, no entanto, afirmou ainda não ter conhecimento da nova lei.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Parte do público considerou a mudança desnecessária, argumentando que os trailers ajudam na organização antes da exibição principal. “Eu gosto de assistir aos trailers, dá tempo de comprar pipoca e se acomodar”, disse uma espectadora. “A sociedade tem muitas outras necessidades, essa lei sobre o horário do cinema, se torna uma lei meio desnecessária”, argumentou outra.

Por outro lado, também houve quem aprovasse a novidade. Acredito que essa lei, ela seja bastante pertinente para nós consumidores, porque quando a gente entra no cinema é obrigado a assistir trailer no horário do filme, a gente acaba se estendendo um pouco mais dentro do cinema e acaba perdendo também o foco”, comentou a advogada Ingrid Primo, 30 anos.

“Eu nem conhecia a lei, mas acabando de saber do que se trata, eu acho válida, embora saibamos que as propagandas são para trazer informações e divulgação. Porém, acho válida a lei porque, em virtude da gente comprar um ingresso para assistir a uma sessão em determinado horário, é nesse horário que deveria ser iniciado”, finalizou a professora Célia Bittencourt, de 58 anos.

Leia Também:

Agora é lei! Filmes em Salvador terão que começar na hora marcada
De graça! Cinema Inflável chega ao Parque da Cidade com programação diversa
Filme de terror será exibido gratuitamente em Salvador; entenda

Quando começa a valer a nova lei?

De acordo com o texto sancionado, os trailers e comerciais deverão ser exibidos antes do horário oficial da sessão, “sem prejudicar o início pontual do filme”. O descumprimento poderá gerar penalidades que vão desde advertência escrita até multa de R$ 5 mil, em caso de reincidência, e até suspensão temporária do alvará de funcionamento por até 30 dias.

A nova regra, proposta pelo vereador Randerson Leal (Podemos) e aprovada em setembro na Câmara Municipal de Salvador, entra em vigor 60 dias após a publicação. A fiscalização ficará a cargo dos órgãos municipais de defesa do consumidor, especialmente a Codecon Salvador.

O parlamentar defende que a medida representa “respeito, transparência e qualidade no serviço prestado”, além de corrigir um costume antigo das redes de cinema que costumam alongar a exibição de propagandas antes do início do longa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pipoca, trailer e polêmica: nova lei muda rotina dos cinemas em Salvador
Play

O Agente Secreto conquista marco inédito e amplia corrida ao Oscar

Pipoca, trailer e polêmica: nova lei muda rotina dos cinemas em Salvador
Play

Esse filme de terror da HBO Max tem um final impossível de adivinhar

Pipoca, trailer e polêmica: nova lei muda rotina dos cinemas em Salvador
Play

Wicked 2 é bom? Filme tropeça onde ninguém esperava

Pipoca, trailer e polêmica: nova lei muda rotina dos cinemas em Salvador
Play

Wicked Parte 2 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x