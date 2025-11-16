Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Risco de queda do Vitória atinge nível crítico após façanha do Santos

Probabilidades apontam que o Rubro-Negro é um dos quatro favoritos ao rebaixamento

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/11/2025 - 17:15 h
Aitor Canatalapiedra em campo pelo Vitória
Aitor Canatalapiedra em campo pelo Vitória

A chance de rebaixamento do Vitória disparou após o triunfo do Santos sobre o Palmeiras, que recolocou o Rubro-Negro na 17ª colocação. A probabilidade de queda já havia crescido após o empate amargo com o Botafogo, mas, dessa vez, o Leão assumiu a posição do clube paulista como o quarto clube mais provável de disputar a Série B em 2026.

De acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de queda do rubro-negro subiu 9,1 pontos percentuais e chegou a 61%. O Santos venceu o clássico neste sábado, 15, na Vila Belmiro, e viu a probabilidade de rebaixamento diminuir de forma exorbitante, caindo de 59,4% para 36,3%.

Com a derrota para o Flamengo, o Sport se garantiu matematicamente na segunda divisão na próxima temporada. Com chances remotas de permanência, Fortaleza e Juventude aparecem logo atrás com 95,2% e 82%, respectivamente.

Veja:

Imagem ilustrativa da imagem Risco de queda do Vitória atinge nível crítico após façanha do Santos
| Foto: Reprodução | UFMG

Nas cinco últimas rodadas, o Vitória encara fora de casa o Palmeiras, Bragantino e Sport. No Barradão, o Leão encara Mirassol e São Paulo pela corrida da permanência na Série A.

