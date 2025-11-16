Rebaixamento do Sport pode ajudar Bahia e Vitória em 2025; saiba como

Sport se tornou o primeiro clube rebaixado à Série B - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife

O Sport se tornou o primeiro clube rebaixado à Série B do Brasileirão 2026 após a goleada por 5 a 1 sofrida diante do Flamengo neste sábado, 15, na Arena Pernambuco. Sem mais pretensões no campeonato, o clube pernambucano ainda tem mais cinco jogos pela frente, com Bahia e Vitória sendo um dos adversários que terão a sorte de encarar uma equipe matematicamente na segunda divisão.

De volta ao Z-4 após o triunfo do Santos em partida atrasada, o Vitória visita o Leão da Ilha no dia 23 de novembro, um domingo, às 18h30, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 35ª rodada. Antes disso, os comandados de Jair Ventura encaram o Palmeiras, na próxima quarta, 19, às 19h30, no Allianz Parque.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O time pernambucano já contribuiu com o Vitória na luta contra o rebaixamento. Apesar de ter evitado a derrota no primeiro turno do Brasileirão, no empate em 2 a 2 no Barradão, o Sport também tirou pontos de Internacional, Bragantino, Fortaleza, Corinthians e até o do Santos nesta temporada.

Vale lembrar que o Santos, um dos principais concorrentes direto do Rubro-Negro, também enfrenta o Sport e jogará em casa contra o rival descompromissado. As equipes se cruzam pela 36ª rodada, na Vila Belmiro.



O Bahia, em contrapartida, recebe o Sport pela 37ª rodada na Arena Fonte Nova, podendo ganhar para estar ainda mais perto do sonho da Copa Libertadores. O cenário é parecido com o do arquirrival, e o Botafogo, concorrente direto por vaga no G-5, também encara o Leão da Ilha dentro de casa.

Com a queda, o Sport se tornou o clube mais rebaixado para a Série B neste século, com seis — deixando o América-MG, Avaí e Coritiba, que possuem cinco, para trás. Apenas Santa Cruz e ABC amargaram mais quedas contabilizando todas as divisões, com sete cada.