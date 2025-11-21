Mulher dá surra em vizinha com chicote de cavalo em cidade baiana

Caso foi registrado na Delegacia de Candeal - Foto: Reprodução Prefeitura de Candeal

Uma briga entre vizinhas, na manhã da quinta-feira, 20, terminou em agressão com socos e até um chicote de cavalo, deixando uma mulher, de 49 anos, ferida e precisando de atendimento médico. O caso aconteceu no loteamento Ana Cordeiro, em Candeal, a cerca de 63 km de Feira de Santana.

A guarnição do 16º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e encontrou as duas envolvidas no local. Inicialmente, ambas foram levadas para a Delegacia de Riachão do Jacuípe, onde o fato seria registrado. Mas, durante o trajeto, a vítima começou a sentir tontura e dor de cabeça e foi encaminhada ao Hospital Municipal da cidade.

Após receber atendimento médico, a mulher e a suspeita foram conduzidas à Delegacia Territorial de Candeal. A Polícia Civil informou que um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado para investigar o caso como lesão corporal dolosa.

O órgão ainda destacou que oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer todos os detalhes da agressão. As informações são do G1.