Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRIGA DE VIZINHAS

Mulher dá surra em vizinha com chicote de cavalo em cidade baiana

Vítima precisou ser levada a unidade de saúde

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/11/2025 - 19:56 h
Caso foi registrado na Delegacia de Candeal
Caso foi registrado na Delegacia de Candeal -

Uma briga entre vizinhas, na manhã da quinta-feira, 20, terminou em agressão com socos e até um chicote de cavalo, deixando uma mulher, de 49 anos, ferida e precisando de atendimento médico. O caso aconteceu no loteamento Ana Cordeiro, em Candeal, a cerca de 63 km de Feira de Santana.

A guarnição do 16º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e encontrou as duas envolvidas no local. Inicialmente, ambas foram levadas para a Delegacia de Riachão do Jacuípe, onde o fato seria registrado. Mas, durante o trajeto, a vítima começou a sentir tontura e dor de cabeça e foi encaminhada ao Hospital Municipal da cidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após receber atendimento médico, a mulher e a suspeita foram conduzidas à Delegacia Territorial de Candeal. A Polícia Civil informou que um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado para investigar o caso como lesão corporal dolosa.

Leia Também:

Vingança: PCC encomendou morte de delegado pego em emboscada
Corpos de casal são encontrados dentro de veículo em cidade da RMS
Filho manda matar pai e tenta incriminar o irmão

O órgão ainda destacou que oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer todos os detalhes da agressão. As informações são do G1.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão em Candeal atendimento médico briga entre vizinhas Candeal Bahia chicote de cavalo Delegacia Territorial de Candeal feira de santana ferimentos por agressão investigação policial lesão corporal dolosa mulher atacada por vizinha Polícia Militar Candeal TCO Candeal violência entre vizinhas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso foi registrado na Delegacia de Candeal
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Caso foi registrado na Delegacia de Candeal
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Caso foi registrado na Delegacia de Candeal
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Caso foi registrado na Delegacia de Candeal
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x