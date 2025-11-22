Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ÚLTIMA CHANCE

Mega-Sena: ainda dá tempo de apostar e concorrer a R$ 10 milhões

Sorteio vai acontecer na noite deste sábado, às 21h

Redação

Por Redação

22/11/2025 - 18:23 h
Mega-Sena deve sortear R$ 10 milhões
Mega-Sena deve sortear R$ 10 milhões -

Quem quiser concorrer aos R$ 10 milhões da Mega-Sena ainda tem algumas horas para apostar. O concurso 2.942 será sorteado na noite deste sábado, 22, em São Paulo, com transmissão ao vivo às 21h (horário de Brasília), e os jogos podem ser registrados até as 20h, tanto nas lotéricas quanto pela internet.

Quem optar pelo bolão pode participar até 20h30, por meio do portal das Loterias Caixa ou do aplicativo oficial. O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Equipe médica leva medicamentos de Bolsonaro à PF após prisão
Pirou? Defesa de Bolsonaro tenta estratégia para afastar risco de fuga
Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

A Caixa reforça que apostas feitas após o horário-limite ficam automaticamente válidas para o concurso seguinte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apostas bolão concurso 2.942 horário-limite internet Jogo Simples loterias caixa lotéricas Mega-sena prêmio próximo concurso R$ 10 milhões R$ 6 São Paulo sorteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mega-Sena deve sortear R$ 10 milhões
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Mega-Sena deve sortear R$ 10 milhões
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Mega-Sena deve sortear R$ 10 milhões
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Mega-Sena deve sortear R$ 10 milhões
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x