Mega-Sena: ainda dá tempo de apostar e concorrer a R$ 10 milhões

Mega-Sena deve sortear R$ 10 milhões - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Quem quiser concorrer aos R$ 10 milhões da Mega-Sena ainda tem algumas horas para apostar. O concurso 2.942 será sorteado na noite deste sábado, 22, em São Paulo, com transmissão ao vivo às 21h (horário de Brasília), e os jogos podem ser registrados até as 20h, tanto nas lotéricas quanto pela internet.

Quem optar pelo bolão pode participar até 20h30, por meio do portal das Loterias Caixa ou do aplicativo oficial. O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Caixa reforça que apostas feitas após o horário-limite ficam automaticamente válidas para o concurso seguinte.