Aposta de Porto Alegre leva sozinha prêmio de 100 milhões da Mega-Sena

Uma aposta realizada em Porto Alegre-RS acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.940 da Mega-Sena, sorteado nesta sexta-feira, 14, no Espaço da Sorte, em São Paulo, após ter sido adiado e garantiu um prêmio superior a R$ 99 milhões.

Os números sorteados foram:

07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53

Quais os dias de sorteio da Mega-Sena?

Os sorteios da Mega-Sena são realizados 3 vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. Por conta do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5, foram criadas as Mega-Semanas, que são exclusividade da Mega-Sena. Estes sorteios ocorrem em períodos pré-determinados ao longo do ano. Na ocasião são realizados 3 concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

Como jogar na Mega-Sena?

A Mega-Sena tem um formato bastante fácil para jogar. A aposta padrão consiste em marcar 6 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível jogar com mais números, o que aumenta as chances de ganhar. Para ganhar um prêmio em dinheiro é necessário acertar uma quadra (4 números), uma quina (5 números) ou uma sena (6 números), sendo que o maior prêmio vai para os acertadores da sena.

O que é a Surpresinha da Mega-Sena?

Com a Surpresinha, você deixa a sorte te escolher! Ao invés de marcar os números manualmente, o sistema da Mega-Sena gera aleatoriamente os números da sua aposta. É a opção ideal para quem não tem números da sorte ou prefere deixar a decisão nas mãos do acaso. A Surpresinha é rápida, fácil e pode ser escolhida tanto em lotéricas quanto pelo aplicativo ou site das Loterias Caixa. Experimente essa modalidade e veja se a sorte está do seu lado!

O que é a teimosinha da Mega-Sena?

A Teimosinha é a sua aposta favorita por mais concursos! Com ela, você escolhe seus números da sorte e concorre com a mesma combinação por vários sorteios seguidos. É ideal para quem acredita em sequências específicas e não quer perder nenhuma chance de ganhar. Basta marcar seus números e escolher por quantos concursos deseja concorrer com a mesma aposta. É prático, rápido e aumenta suas chances de levar a bolada!

Qual o horário do sorteio da Mega-Sena?

Os sorteios são realizados aproximadamente às 21h (horário de Brasília). Eles são abertos ao público e são realizados nos Caminhões da Sorte, cada dia em uma cidade brasileira. Alguns sorteios também são realizados em estúdio de TV ou no auditório Caixa, em Brasília.