Equipe médica leva medicamentos de Bolsonaro à PF após prisão
Ex-presidente está detido na sede da PF desde as primeiras horas da manhã deste sábado, 22
Por Andrêzza Moura
A Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, recebeu na manhã deste sábado, 22, os medicamentos de uso contínuo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue detido preventivamente. O material foi entregue por sua equipe médica, que esteve no local, sem falar com ninguém.
A defesa de Bolsonaro afirma que ele apresenta quadro de saúde delicado, com episódios constantes de soluço gastroesofágico, dificuldade para respirar e uso de remédios que atuam no sistema nervoso central.
A prisão preventiva foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda na madrugada deste sábado, 22, o ex-presidente tentar violar a tornozeleira eletrônica que está usando. Um vídeo mostrando o equipamento danificado foi anexado ao processo.
Além disso, a convocação de uma vigília política em frente ao condomínio onde Bolsonaro mora convocada pelo filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, para a noite deste sábado, deixou a polícia em alerta sob uma possível fuga.
Na decisão, Moraes determinou que Bolsonaro tenha atendimento médico integral enquanto permanecer na sede da PF. A superintendência fica nas proximidades do Setor Hospitalar Sul, região onde funciona o Hospital DF Star, unidade onde o ex-presidente costuma realizar seus tratamentos.
Condenado a 27 anos e três meses de prisão pela ação penal do chamado “Núcleo 1” da trama golpista, Bolsonaro pode ter sua pena executada nas próximas semanas. Ele estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, após descumprimento de medidas impostas pelo STF, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de acessar embaixadas, restrição de contato com autoridades estrangeiras e veto ao uso direto ou indireto das redes sociais. As informações são da Agência Brasil.
