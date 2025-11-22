POLÍTICA
Nikolas Ferreira condena Moraes e faz promessa a Bolsonaro após prisão
Deputado federal por Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL) fez postagens em seu perfil nas redes sociais neste sábado, 22
Por Yuri Abreu
Um dos deputados da base bolsonarista na Câmara, Nikolas Ferreira (PL-MG), se manifestou, nas redes sociais, neste sábado, 22, após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depois da determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em seu perfil no X (antigo Twitter), o liberal fez duas postagens. Em uma delas, fez uma promessa a Jair Bolsonaro: "Amanhã cedo já estou me dirigindo à Brasília, acompanhar Jair Bolsonaro de perto, prestar apoio, participar de manifestações e tudo que esteja ao nosso alcance. Que os senadores façam o mesmo", escreveu.
Amanhã cedo já estou me dirigindo à Brasília, acompanhar Jair Bolsonaro de perto, prestar apoio, participar de manifestações e tudo que esteja ao nosso alcance. Que os senadores façam o mesmo.— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 22, 2025
Perseguição ideológica
Antes, Nikolas postou um vídeo em que faz ataques a Alexandre de Moraes. Na publicação, ele acusa o magistrado de transformar o sistema de Justiça em “instrumento de perseguição ideológica”.
Nikolas também contestou o argumento de que a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) configuraria tentativa de fuga. Para o deputado mineiro, a tese apresentada pelo STF é “fantasiosa”.
Ele disse que, se houvesse intenção de fugir, o ex-presidente não removeria a tornozeleira eletrônica “17 horas antes” da vigília, marcada para as 19h de hoje.
The arrest of Bolsonaro. pic.twitter.com/LNdgFGeBbd— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 22, 2025
