Nikolas Ferreira condena Moraes e faz promessa a Bolsonaro após prisão

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Um dos deputados da base bolsonarista na Câmara, Nikolas Ferreira (PL-MG), se manifestou, nas redes sociais, neste sábado, 22, após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depois da determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o liberal fez duas postagens. Em uma delas, fez uma promessa a Jair Bolsonaro: "Amanhã cedo já estou me dirigindo à Brasília, acompanhar Jair Bolsonaro de perto, prestar apoio, participar de manifestações e tudo que esteja ao nosso alcance. Que os senadores façam o mesmo", escreveu.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Amanhã cedo já estou me dirigindo à Brasília, acompanhar Jair Bolsonaro de perto, prestar apoio, participar de manifestações e tudo que esteja ao nosso alcance. Que os senadores façam o mesmo. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 22, 2025

Perseguição ideológica

Antes, Nikolas postou um vídeo em que faz ataques a Alexandre de Moraes. Na publicação, ele acusa o magistrado de transformar o sistema de Justiça em “instrumento de perseguição ideológica”.

Nikolas também contestou o argumento de que a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) configuraria tentativa de fuga. Para o deputado mineiro, a tese apresentada pelo STF é “fantasiosa”.

Ele disse que, se houvesse intenção de fugir, o ex-presidente não removeria a tornozeleira eletrônica “17 horas antes” da vigília, marcada para as 19h de hoje.