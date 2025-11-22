Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ORDEM DE PRISÃO

Bolsonaro é preso e deve cumprir regime fechado

No momento, prisão é preventiva

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/11/2025 - 6:47 h | Atualizada em 22/11/2025 - 7:37
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -

O ex-presidente da República,Jair Bolsonaro (PL), foi preso na manhã deste sábado, 22, em Brasília, após a Polícia Federal cumprir ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes mesmo da execução da pena imposta a Bolsonaro no inquérito do golpe.

A prisão preventiva deste sábado foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais. Mas há expectativa de que ele passe a cumprir em regime fechado uma pena de 27 anos e 3 meses por comandar uma tentativa de golpe de Estado. D

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

esde 4 de agosto deste ano, Bolsonaro cumpria prisão domiciliar em razão do descumprimento de medidas cautelares em outro processo.

Linha do tempo da prisão

  • O STF determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro em 4 de agosto.
  • A residência dele no Distrito Federal passou a ser monitorada 24 horas por policiais.
  • Apesar das restrições, aliados e apoiadores continuaram a visitá-lo.
  • Em 18 de julho, Moraes havia aplicado medidas cautelares no âmbito de um inquérito da PGR.
  • Trump havia anunciado um tarifaço contra o Brasil e afirmava que Bolsonaro era perseguido pelo STF.
  • Informações sobre possíveis sanções dos EUA com base na Lei Magnitsky circularam e, mais tarde, foram confirmadas.
  • A PGR acusou Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro de obstrução de Justiça e atentado à soberania.
  • Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e proibição de contato com diplomatas.
  • Também vetou o uso de redes sociais e participação em transmissões on-line.
  • Bolsonaro argumentou ter dúvidas sobre o alcance das restrições e manteve o discurso de perseguição.
  • Em 3 de agosto, Nikolas Ferreira exibiu um vídeo de Bolsonaro durante manifestação.
  • Flávio e Carlos Bolsonaro publicaram imagens do pai falando com apoiadores; o conteúdo foi posteriormente apagado.
  • No próprio dia 4, antes da decisão, Bolsonaro circulou livremente por Brasília, passando por padaria, barbearia, lotérica e a sede do PL.
  • Ao fim da tarde, Moraes determinou a prisão domiciliar pelo descumprimento das cautelares.

Leia Também:

Falta de comprovação técnica barra licitação de 900 notebooks em Mairi
Licitação é suspensa após empresa esconder capacidade financeira
Evento político em escola pública deixa Prefeitura na mira da Justiça

Condenação

A condenação foi definida em julgamento concluído em 11 de setembro. Por 4 votos a 1, os ministros da Primeira Turma do STF consideraram que Bolsonaro liderou organização criminosa armada, tentou abolir o Estado Democrático de Direito de forma violenta, praticou golpe de Estado e provocou danos ao patrimônio da União, incluindo áreas tombadas.

Além da prisão, o colegiado ampliou sua inelegibilidade. Bolsonaro já não podia concorrer desde junho de 2023, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o puniu por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A nova condenação estende a restrição até 2060, na prática, afastando-o das disputas eleitorais por mais de 30 anos.

A Turma também analisou, em plenário virtual, os embargos apresentados por outros condenados pelo esquema golpista. As penas variam de 16 a 27 anos, e todos os recursos foram rejeitados pelos ministros. O único que não recorreu foi Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, que já começou a cumprir a pena e retirou a tornozeleira eletrônica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes golpe Jair Bolsonaro polícia federal prisão STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

VÍDEO: motociclista morre durante apresentação no Beto Carrero World

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

x