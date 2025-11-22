ORDEM DE PRISÃO
Bolsonaro é preso e deve cumprir regime fechado
No momento, prisão é preventiva
Por Rodrigo Tardio
O ex-presidente da República,Jair Bolsonaro (PL), foi preso na manhã deste sábado, 22, em Brasília, após a Polícia Federal cumprir ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes mesmo da execução da pena imposta a Bolsonaro no inquérito do golpe.
A prisão preventiva deste sábado foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais. Mas há expectativa de que ele passe a cumprir em regime fechado uma pena de 27 anos e 3 meses por comandar uma tentativa de golpe de Estado. D
esde 4 de agosto deste ano, Bolsonaro cumpria prisão domiciliar em razão do descumprimento de medidas cautelares em outro processo.
Linha do tempo da prisão
- O STF determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro em 4 de agosto.
- A residência dele no Distrito Federal passou a ser monitorada 24 horas por policiais.
- Apesar das restrições, aliados e apoiadores continuaram a visitá-lo.
- Em 18 de julho, Moraes havia aplicado medidas cautelares no âmbito de um inquérito da PGR.
- Trump havia anunciado um tarifaço contra o Brasil e afirmava que Bolsonaro era perseguido pelo STF.
- Informações sobre possíveis sanções dos EUA com base na Lei Magnitsky circularam e, mais tarde, foram confirmadas.
- A PGR acusou Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro de obstrução de Justiça e atentado à soberania.
- Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e proibição de contato com diplomatas.
- Também vetou o uso de redes sociais e participação em transmissões on-line.
- Bolsonaro argumentou ter dúvidas sobre o alcance das restrições e manteve o discurso de perseguição.
- Em 3 de agosto, Nikolas Ferreira exibiu um vídeo de Bolsonaro durante manifestação.
- Flávio e Carlos Bolsonaro publicaram imagens do pai falando com apoiadores; o conteúdo foi posteriormente apagado.
- No próprio dia 4, antes da decisão, Bolsonaro circulou livremente por Brasília, passando por padaria, barbearia, lotérica e a sede do PL.
- Ao fim da tarde, Moraes determinou a prisão domiciliar pelo descumprimento das cautelares.
Leia Também:
Condenação
A condenação foi definida em julgamento concluído em 11 de setembro. Por 4 votos a 1, os ministros da Primeira Turma do STF consideraram que Bolsonaro liderou organização criminosa armada, tentou abolir o Estado Democrático de Direito de forma violenta, praticou golpe de Estado e provocou danos ao patrimônio da União, incluindo áreas tombadas.
Além da prisão, o colegiado ampliou sua inelegibilidade. Bolsonaro já não podia concorrer desde junho de 2023, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o puniu por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A nova condenação estende a restrição até 2060, na prática, afastando-o das disputas eleitorais por mais de 30 anos.
A Turma também analisou, em plenário virtual, os embargos apresentados por outros condenados pelo esquema golpista. As penas variam de 16 a 27 anos, e todos os recursos foram rejeitados pelos ministros. O único que não recorreu foi Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, que já começou a cumprir a pena e retirou a tornozeleira eletrônica.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes