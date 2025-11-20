BRUMADO
Licitação é suspensa após empresa esconder capacidade financeira
Prefeito Fabrício Abrates (Avante) teria desconsiderado inconsistências ao analisar recurso
Por Rodrigo Tardio
Uma licitação da prefeitura de Brumado, sudoeste da Bahia, gestão do prefeito Fabricio Abrantes (Avante), com o objetivo da contratação de locação de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde, foi suspenso pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).
A decisão veio após denúncia da empresa 'Acesse Transportes Locações e Serviços Ltda', a qual apontou uma série de irregularidades no edital, incluindo prazo insuficiente para apresentação das propostas e exigências consideradas ilegais na fase de habilitação. O valor global estimado da licitação, conforme previsto no edital, é sigiloso.
A denúncia também incluiu um questionamento sobre a capacidade econômico-financeira da empresa 'Brucar Locações e Transportes Ltda'., vencedora do certame, a qual teria apresentado balanços patrimoniais e demonstrações contábeis referentes a 2023 e 2024 com valores zerados nas principais rúbricas, o que impediria a verificação da real capacidade financeira. Mesmo assim, a administração municipal, sob comando do prefeito Fabrício Abrates (Avante), teria desconsiderado as inconsistências ao analisar o recurso administrativo interposto.
Com a decisão, o pregão fica suspenso, o que inclui a homologação, adjudicação e eventual assinatura de contrato, até que o gestor municipal, bem como a empresa apresentem esclarecimentos no prazo de 20 dias.
Duplicidade
Mês passado, uma denúncia apontou supostas irregularidades na contratação de transporte escolar pela Prefeitura de Brumado. Embora o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) decidir negar o pedido de uma medida cautelar apresentada, o órgão determinou a continuidade da investigação, porém sem a anulação imediata dos atos questionados.
O parlamentar diz que o termo seria indevido, já que um contrato emergencial, assinado em janeiro pelo valor de R$ 1.277.942,40, já incluía os mesmos serviços. O parlamentar apontou ainda, que o município não abriu licitação após o encerramento do contrato emergencial e que elevaria em 33,38% os gastos com transporte escolar em relação a 2024, mesmo sem a ampliação das rotas ou número de alunos atendidos.
O TCM reconheceu a existência de indícios que justificam as apurações, porém destacou que o pedido do parlamentar possui caráter satisfativo, uma vez que pretende anular o termo e determinar devolução de valores, medidas as quais só podem ser analisadas após a fase de defesa e coleta de provas.
O órgão observou que a maior parte do valor questionado, R$ 1.525.008,19, já foi paga à empresa, o que inviabiliza a suspensão imediata dos pagamentos. Sendo assim, o TCM-BA indeferiu a medida cautelar, determinando que o prefeito Fabrício Oliveira e a secretária Ana Cristina Silva sejam notificados para apresentar justificativas em até 20 dias.
Ambulâncias
O TCM também deferiu medida cautelar para suspender o pregão eletrônico, o qual previa a contratação de empresa para locação de ambulâncias com condutor e técnico de enfermagem, destinadas ao transporte de pacientes do Hospital Municipal Professor Magalhães Neto para a unidades de referência, via Sistema SUREM e Tratamento Fora do Domicílio (TFD).
A decisão foi movida após indícios de irregularidades no edital, denunciadas pela empresa 'Meira Serviços Ltda'.
De acordo com a denúncia, a gestão municipal respondeu fora do prazo legal a uma impugnação ao edital e não teria apresentado justificativa motivada para rejeitar os questionamentos.
A empresa questiona que o fato viola a Lei e princípios constitucionais aplicáveis às licitações públicas, comprometendo a lisura do processo. O órgão determinou a imediata suspensão do certame até o julgamento final da denúncia.
A reportagem procurou a Prefeitura de Brumado e ainda aguarda resposta aos questionamentos.
