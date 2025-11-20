Menu
PORTAL MUNICÍPIOS
ALERTA

Araci enfrenta alagamentos severos após fortes chuvas

Cemaden reitera que alagamentos e enxurradas permanecem válidos para esta sexta-feira, 20

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

20/11/2025 - 10:43 h
Moradores relataram que em algumas ruas enfrentaram água na altura dos joelhos
Moradores relataram que em algumas ruas enfrentaram água na altura dos joelhos

O município de Araci, região sisaleira da Bahia, enfrentou fortes chuvas e alagamentos na noite desta quarta-feira, 19. Moradores relataram que em algumas ruas enfrentaram água na altura dos joelhos, além de diversos transtornos causados pelos alagamentos.

Moradores afirmaram ainda que, em vários bairros, a água chegou a entrar em casas e estabelecimentos comerciais, o que causou transtornos e estragos. O bairro Coqueiro, de acordo com a gestão municipal, foi um dos mais atingidos pelo fenômeno.

Alerta de risco

A região Sisaleira da Bahia estava sob um alerta de chuva intensa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até a tarde desta quinta-feira, 20, o que prevê chuva entre 30 a 60 mm por hora e alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.

Não houve interdições totais em rodovias estaduais que passam por Araci, como a BA-120 ou BA-411, devido aos alagamentos. No entanto, diversas ruas e avenidasapresentam problemas de drenagem na área central e bairros periféricos.

O alerta do Cemaden reforça que os riscos geo-hidrológicos, como alagamentos urbanos e enxurradas permanecem válidos para esta quinta-feira, 20.

A Prefeitura de Araci informou que segue monitorando as áreas atingidas e prestando suporte às famílias.

x