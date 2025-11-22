Boulos se pronuncia após prisão de Bolsonaro: "Ditadura nunca mais"

Guilheme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

Guilherme Boulos se pronunciou sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em postagem na rede social X, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência afirmou que a ação da Polícia Federal (PF) representa "um grande marco para nossa história".

Boulos também afirmou que "ninguém pode trair a pátria impunemente" e finalizou sua publicação clamando pela democracia: "Ditadura nunca mais!".

Ninguém está acima da democracia. Ninguém pode trair a pátria impunemente. 🇧🇷



Que a prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado represente um grande marco para nossa história: Ditadura nunca mais! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 22, 2025

Jair Bolsonaro preso

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi preso na manhã deste sábado, 22, em Brasília, após a Polícia Federal cumprir ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes mesmo da execução da pena imposta a Bolsonaro no inquérito do golpe.

A prisão preventiva deste sábado foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais. Mas há expectativa de que ele passe a cumprir em regime fechado uma pena de 27 anos e 3 meses por comandar uma tentativa de golpe de Estado.