MINISTRO

Boulos se pronuncia após prisão de Bolsonaro: "Ditadura nunca mais"

Ex-presidente foi detido preventivamente neste sábado, 22

João Grassi

Por João Grassi

22/11/2025 - 13:19 h
Guilheme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência
Guilheme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência -

Guilherme Boulos se pronunciou sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em postagem na rede social X, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência afirmou que a ação da Polícia Federal (PF) representa "um grande marco para nossa história".

Boulos também afirmou que "ninguém pode trair a pátria impunemente" e finalizou sua publicação clamando pela democracia: "Ditadura nunca mais!".

“Ninguém está acima da democracia. Ninguém pode trair a pátria impunemente Que a prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado represente um grande marco para nossa história: Ditadura nunca mais!”, escreveu Boulos em seu perfil no X.

Bolsonaro isolado: STF cancela todas as visitas após prisão preventiva
Churrasco, fogos e tensão: vizinhos de Bolsonaro reagem à prisão
Defesa ataca Moraes e alerta sobre risco à saúde de Bolsonaro preso

Jair Bolsonaro preso

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi preso na manhã deste sábado, 22, em Brasília, após a Polícia Federal cumprir ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes mesmo da execução da pena imposta a Bolsonaro no inquérito do golpe.

A prisão preventiva deste sábado foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais. Mas há expectativa de que ele passe a cumprir em regime fechado uma pena de 27 anos e 3 meses por comandar uma tentativa de golpe de Estado.

