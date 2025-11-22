Menu
POLÍTICA
"VIDA EM RISCO"

Defesa ataca Moraes e alerta sobre risco à saúde de Bolsonaro preso

Advogados também prometeram apresentar recurso contra decisão

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

22/11/2025 - 12:26 h
Prisão é preventiva por garantia da ordem pública, segundo ministro Alexandre de Moraes
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado, 22, que a prisão preventiva do político representa um risco à sua saúde, em meio ao quadro de soluço registrado pelos médicos do liberal.

“O estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco. A defesa vai apresentar o recurso cabível”, dizem os advogados.

Em nota, a defesa diz estar perplexa com a atitude do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em ordenar a prisão do ex-presidente.

“A prisão preventiva do ex-presidente, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos (representação feita em 21 de novembro), está calcada em uma vigília de orações”, argumenta.

A declaração dos advogados leva em conta uma das justificativas utilizadas por Moraes, que segundo ele, a manifestação incitada pelo filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), representaria o risco de fuga de Bolsonaro.

A nota também cita a Constituição de 1988 para defender o ato de oração.

“Apesar de afirmar a “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga”, o fato é que o ex-presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridade policiais”, dizem os advogados.

A prisão também leva em conta a tentativa do ex-presidente de romper a tornozeleira eletrônica, às 00h08 de hoje, imposta a ele no dia 4 de agosto, quando o mesmo magistrado determinou a prisão domiciliar do ex-presidente por descumprir as medidas cautelares impostas à época.

