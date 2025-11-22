Ar-condicionado, frigobar e TV: conheça sala especial em que Bolsonaro está preso

Bolsonaro foi preso preventivamente para garantia da ordem do país - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso preventivamente no início da manhã deste sábado, 22, e levado pelo comboio da Polícia Federal (PF), de forma discreta, à superintendência do órgão.

Enquanto segue no local, em Brasília, o político fica custodiado em uma sala de Estado maior, a qual foi denominada como “sala de Bolsonaro”, antes mesmo da determinação da sua prisão.

O espaço, de acordo com informações da CNN, foi reservado ao ex-mandatário em julho deste ano, como circulava internamente na sede da PF.

A sala fica localizada no térreo da superintendência e chama atenção pelos luxos dispostos no local. O ex-presidente conta com os seguintes recursos:

Armário planejado, na cor marrom;

TV de 32 polegadas;

Frigobar;

Pequena janela;

Ar-condicionado;

Cama;

Banheiro privativo.

A permanência de Bolsonaro no espaço, contudo, é temporária. O destino do ex-presidente ainda não foi definido por Moraes.

A expectativa é que a decisão sobre o assunto seja referendada na próxima segunda-feira, 24, durante reunião extraordinária da Primeira Turma do STF.

Entenda a prisão de Bolsonaro

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi preso na manhã deste sábado, 22, em Brasília, após a Polícia Federal cumprir ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes mesmo da execução da pena imposta a Bolsonaro no inquérito do golpe.

A prisão preventiva deste sábado foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No entendimento de Moraes, havia um risco de “fuga” do político durante a aglomeração de aliados e apoiadores próximo ao condomínio do ex-presidente.