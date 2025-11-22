CONFORTO
Ar-condicionado, frigobar e TV: conheça sala especial em que Bolsonaro está preso
Ex-presidente foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes; veja como é a sala
Por Gabriela Araújo
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso preventivamente no início da manhã deste sábado, 22, e levado pelo comboio da Polícia Federal (PF), de forma discreta, à superintendência do órgão.
Enquanto segue no local, em Brasília, o político fica custodiado em uma sala de Estado maior, a qual foi denominada como “sala de Bolsonaro”, antes mesmo da determinação da sua prisão.
O espaço, de acordo com informações da CNN, foi reservado ao ex-mandatário em julho deste ano, como circulava internamente na sede da PF.
Leia Também:
A sala fica localizada no térreo da superintendência e chama atenção pelos luxos dispostos no local. O ex-presidente conta com os seguintes recursos:
- Armário planejado, na cor marrom;
- TV de 32 polegadas;
- Frigobar;
- Pequena janela;
- Ar-condicionado;
- Cama;
- Banheiro privativo.
A permanência de Bolsonaro no espaço, contudo, é temporária. O destino do ex-presidente ainda não foi definido por Moraes.
A expectativa é que a decisão sobre o assunto seja referendada na próxima segunda-feira, 24, durante reunião extraordinária da Primeira Turma do STF.
Veja cela especial de Bolsonaro
Entenda a prisão de Bolsonaro
O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi preso na manhã deste sábado, 22, em Brasília, após a Polícia Federal cumprir ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes mesmo da execução da pena imposta a Bolsonaro no inquérito do golpe.
A prisão preventiva deste sábado foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
No entendimento de Moraes, havia um risco de “fuga” do político durante a aglomeração de aliados e apoiadores próximo ao condomínio do ex-presidente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes