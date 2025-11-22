Menu
VETADO

Moraes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro e proíbe visitas

Decisão é uma resposta ao pedido da defesa do ex-presidente

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

22/11/2025 - 10:31 h
Ministro Alexandre de Moraes
Ministro Alexandre de Moraes -

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em conceder a prisão domiciliar ao político diante da fragilidade da sua saúde.

A decisão proferida pelo magistrado também na manhã deste sábado, 22, horas após a prisão do ex-mandatário também veta a autorização de visitas, como solicitado pelos advogados.

"Diante da decretação da prisão preventiva do réu Jair Messias Bolsonaro julgo prejudicado o pedido de prisão humanitária domiciliar e autorização de vistas", diz o ministro.

Leia Também:

Hélio Negão chora ao ver Bolsonaro preso: "Meu irmão foi recolhido"
Flávio Bolsonaro é apontado como fator decisivo na prisão de Bolsonaro
Lula mantém silêncio absoluto sobre prisão de Bolsonaro no G20
Michelle aponta perseguição e lamenta prisão de Bolsonaro; veja

A deliberação é uma resposta ao pedido encaminhado na sexta-feira, 21, pelos advogados referente ao cumprimento da pena sobre a trama golpista, que resultou em 27 anos e três meses de prisão.

A medida, contudo, vale para hoje devido a custódia do ex-presidente em razão de um ato de vigília convocado pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que estava prevista também para este sábado.

O movimento protagonizado pelo herdeiro de Bolsonaro resultou na sua prisão preventiva no início desta manhã, às 6h, a pedido da Polícia Federal (PF), e acatada por Moraes.

