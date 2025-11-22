Michelle aponta perseguição e lamenta prisão de Bolsonaro; veja

Michelle Bolsonaro lamenta prisão do marido - Foto: Mauro Pimentel | AFP

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nas primeiras horas da manhã deste sábado, 22, para contestar a prisão do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em um post no Instagram, Michelle apontou uma possível "perseguição" e afirmou confiar na "justiça divina". A presidente do PL Mulher ainda relembrou a facada de 2018.

A sua saúde traz sequelas até hoje por causa desse episódio (a facada", mas em Deus ele é forte. Ele é grande, e eu o amo muito. Não o deixarei desistir do propósito que o senhor confiou a ele Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama

Michelle, que estava em Fortaleza, cumprindo agenda pelo PL Mulher, no momento da prisão de Bolsonaro, confirmou seu retorno imediato para Brasília.

"Neste momento, estou no Ceará aguardando voo para Brasília. Seguimos em oração. O Brasil precisa da nossa intercessão", completou a ex-primeira-dama, também cotada para disputar o Palácio do Planalto.

Prisão de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso pela Polícia Federal, neste sábado, 22, após determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Na decisão, o magistrado apontou uma tentativa de violação da tornozoleira eletrônica, além de citar a convocação de vigília feita por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A vigília, marcada para este sábado, 22, aconteceria nas proximidades do condomínio em que o ex-chefe do Palácio do Planalto reside, em Brasília.

Os elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão, com a concentração de centenas de adeptos do expresidente nas imediações de sua residência, estendendo-se por muitos dias, de forma semelhante às manifestações estimuladas pela organização criminosa nas imediações de instalações militares, especialmente no final do ano de 2022 Alexandre de Moraes, ministro do STF

Bolsonaro agora está na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde aguarda audiência de custódia.

Michelle Bolsonaro será candidata?

Apontada como possível candidata ao Palácio do Planalto, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ainda não declarou publicamente qual será o seu papel nas eleições de 2026, na ausência do ex-marido nas urnas, preso e inelegível pela Justiça Eleitoral.

Michelle também tem sido apontada como provável candidata ao Senado pelo Distrito Federal, segundo informações confidenciadas por ex-ministros do governo Bolsonaro ao Portal A TARDE.