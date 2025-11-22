Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BOLSONARO PRESO

Michelle aponta perseguição e lamenta prisão de Bolsonaro; veja

Ex-presidente foi preso pela Polícia Federal neste sábado, 22

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

22/11/2025 - 9:06 h | Atualizada em 22/11/2025 - 9:22
Michelle Bolsonaro lamenta prisão do marido
Michelle Bolsonaro lamenta prisão do marido -

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nas primeiras horas da manhã deste sábado, 22, para contestar a prisão do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em um post no Instagram, Michelle apontou uma possível "perseguição" e afirmou confiar na "justiça divina". A presidente do PL Mulher ainda relembrou a facada de 2018.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
A sua saúde traz sequelas até hoje por causa desse episódio (a facada", mas em Deus ele é forte. Ele é grande, e eu o amo muito. Não o deixarei desistir do propósito que o senhor confiou a ele
Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama

Michelle, que estava em Fortaleza, cumprindo agenda pelo PL Mulher, no momento da prisão de Bolsonaro, confirmou seu retorno imediato para Brasília.

"Neste momento, estou no Ceará aguardando voo para Brasília. Seguimos em oração. O Brasil precisa da nossa intercessão", completou a ex-primeira-dama, também cotada para disputar o Palácio do Planalto.

Prisão de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso pela Polícia Federal, neste sábado, 22, após determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Na decisão, o magistrado apontou uma tentativa de violação da tornozoleira eletrônica, além de citar a convocação de vigília feita por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A vigília, marcada para este sábado, 22, aconteceria nas proximidades do condomínio em que o ex-chefe do Palácio do Planalto reside, em Brasília.

Os elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão, com a concentração de centenas de adeptos do expresidente nas imediações de sua residência, estendendo-se por muitos dias, de forma semelhante às manifestações estimuladas pela organização criminosa nas imediações de instalações militares, especialmente no final do ano de 2022
Alexandre de Moraes, ministro do STF

Bolsonaro agora está na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde aguarda audiência de custódia.

Michelle Bolsonaro será candidata?

Apontada como possível candidata ao Palácio do Planalto, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ainda não declarou publicamente qual será o seu papel nas eleições de 2026, na ausência do ex-marido nas urnas, preso e inelegível pela Justiça Eleitoral.

Leia Também:

Lula mantém silêncio absoluto sobre prisão de Bolsonaro no G20
Bolsonaro na mira: ex-presidente tentou tirar tornozeleira para fugir, diz Moraes
Bolsonaro vai para Tremembé? Prisão do ex-presidente levanta suspeitas
Discreta e sem uso de algemas: saiba tudo sobre prisão de Bolsonaro

Michelle também tem sido apontada como provável candidata ao Senado pelo Distrito Federal, segundo informações confidenciadas por ex-ministros do governo Bolsonaro ao Portal A TARDE.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro bolsonaro preso Michelle Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Michelle Bolsonaro lamenta prisão do marido
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Michelle Bolsonaro lamenta prisão do marido
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Michelle Bolsonaro lamenta prisão do marido
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Michelle Bolsonaro lamenta prisão do marido
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x