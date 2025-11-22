Discreta e sem uso de algemas: saiba tudo sobre prisão de Bolsonaro

Prisão é preventiva por garantia da ordem pública, segundo ministro Alexandre de Moraes - Foto: AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)foi surpreendido na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal, que cumpriu a sua prisão preventiva às 6h.

Sem chamar a atenção dos vizinhos, os agentes entraram no Condomínio Solar de Brasília, localizado no bairro do Jardim Botânico, e cumpriram a ordem determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com o intuito de manter a garantia da ordem pública, devido a uma manifestação prevista para ocorrer próximo ao local, orquestrada pelo seu filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que causou curiosidade na expedição da custódia do ex-presidente deve-se ao não uso das algemas, de acordo com o documento disponibilizado pela Corte, que o Portal A TARDE teve acesso.

A medida deverá ser cumprida com todo o respeito à dignidade do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, sem a utilização de algema e sem qualquer exposição midiática, ficando a seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamento Alexandre de Moraes - ministro do STF

Após deixar a residência de Bolsonaro, o ex-mandatário foi levado à superintendência da PF, também na capital federal, onde passou por exame de corpo de delito e aguarda a audiência de custódia.

A audiência de custódia do ex-mandatário será realizada no domingo, 23, às 12h, por videoconferência, de acordo com decisão de Moraes que A TARDE teve acesso.

O motivo da prisão

O motivo da prisão preventiva do ex-presidente leva em conta o chamamento de vigília feito pelo seu filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por meio das redes sociais.

O parlamentar convocou apoiadores e aliados do ex-mandatário para um ato, próximo à casa do pai, às 7h.

Veja

Vamos invocar o Senhor dos Exércitos!

A oração é a verdadeira armadura do cristão. É por meio dela que vamos vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições. Tenho um convite especial para você: assista ao vídeo até o final!



VIGÍLIA PELA SAÚDE DE BOLSONARO E PELA… pic.twitter.com/cYeWu7WG6p — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 21, 2025

Na decisão, Moraes também cita uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente por volta da 00h08, de hoje, como uma tentativa de fuga durante o ato de oração.

Cela de Bolsonaro

Custodiado na sede da PF, a cela que receberá o ex-presidente dispõe das seguintes coisas:

Cama;

Banheiro privativo;

Mesa de escritório.

Até o momento, o destino onde o político cumprirá a pena preventiva ainda é incerto.

Pena de 27 anos e três meses de prisão

Apesar de ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão no âmbito do inquérito da trama golpista pelo próprio STF, a prisão de hoje não inicia o cumprimento desta pena, e sim, está relacionada a garantia da ordem pública.

No pedido de prisão, o magistrado alertou sobre a possível "fuga" do ex-mandatário em meio à aglomeração que se formaria próximo ao condomínio de Bolsonaro devido à vigília.

O tumulto causado pelos apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade de medidas cautelares Alexandre de Moraes - ministro do STF

Prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já cumpria a ordem de prisão domiciliar também por ordem do próprio Moraes, no dia 4 de agosto. Em casa, o político cumpria as seguintes medidas cautelares:

Proibição de usar celular;

Proibição de manter contato com pessoas investigadas;

Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica;

Proibição de acessar embaixadas e consulados;

Proibição de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras;

Proibição de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por meio de terceiros.

A prisão de Bolsonaro foi determinada depois que ele descumpriu várias regras foram impostas no inquérito que investigou a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contra o sistema Judiciário. Nesse processo, Eduardo, filho do ex-presidente, foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República).