Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bolsonaro é o quarto ex-presidente do Brasil preso

Relembre outros ex-mandatários presos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

22/11/2025 - 7:26 h
Ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como “Papudinha”
Ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como “Papudinha” -

Jair Bolsonaro (PL) é o quarto ex-presidente preso desde a redemocratização do Brasil. A prisão do político foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais.

Ele foi levado pelos agentes no início da manhã deste sábado, 22, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A custódia, por sua vez, ainda não está ligada ao cumprimento da pena definida no julgamento da trama golpista, em setembro, que culminou a 27 anos e três meses de prisão.

Leia Também:

Bolsonaro é preso e deve cumprir regime fechado
Bolsonaro faz exigência a Moraes perto de ida à Papuda
Filho de Bolsonaro revela estado de saúde crítico do pai: “Fatal”

Relembre os ex-presidentes presos:

  • Lula: Atual presidente do país foi preso em abril de 2018 devido aos processos relacionados à Operação Lava Jato. A sentença, proferida pelo então juiz Sérgio Moro, apontava que o petista havia sido beneficiado com um triplex no Garujá (SP) como propina da construtora OAS.
  • Michel Temer: Ele foi preso preventivamente em março de 2019 por suspeita de corrupção. A prisão de Temer também estava ligada a Operação Lava Jato.
  • Fernando Collor: Preso em 24 de abril deste ano, em Maceió (AL). Collor foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em processo relacionado em um esquema de desvios na BR Distribuidora.
  • Jair Bolsonaro:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro bolsonaro preso Jair Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como “Papudinha”
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como “Papudinha”
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como “Papudinha”
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como “Papudinha”
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x