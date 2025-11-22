Bolsonaro é o quarto ex-presidente do Brasil preso

Ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como “Papudinha” - Foto: Sergio Lima | AFP

Jair Bolsonaro (PL) é o quarto ex-presidente preso desde a redemocratização do Brasil. A prisão do político foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais.

Ele foi levado pelos agentes no início da manhã deste sábado, 22, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A custódia, por sua vez, ainda não está ligada ao cumprimento da pena definida no julgamento da trama golpista, em setembro, que culminou a 27 anos e três meses de prisão.

Relembre os ex-presidentes presos: