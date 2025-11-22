POLÍTICA
Bolsonaro é o quarto ex-presidente do Brasil preso
Relembre outros ex-mandatários presos
Por Gabriela Araújo
Jair Bolsonaro (PL) é o quarto ex-presidente preso desde a redemocratização do Brasil. A prisão do político foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais.
Ele foi levado pelos agentes no início da manhã deste sábado, 22, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A custódia, por sua vez, ainda não está ligada ao cumprimento da pena definida no julgamento da trama golpista, em setembro, que culminou a 27 anos e três meses de prisão.
Relembre os ex-presidentes presos:
- Lula: Atual presidente do país foi preso em abril de 2018 devido aos processos relacionados à Operação Lava Jato. A sentença, proferida pelo então juiz Sérgio Moro, apontava que o petista havia sido beneficiado com um triplex no Garujá (SP) como propina da construtora OAS.
- Michel Temer: Ele foi preso preventivamente em março de 2019 por suspeita de corrupção. A prisão de Temer também estava ligada a Operação Lava Jato.
- Fernando Collor: Preso em 24 de abril deste ano, em Maceió (AL). Collor foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em processo relacionado em um esquema de desvios na BR Distribuidora.
- Jair Bolsonaro:
