Filho de Bolsonaro revela estado de saúde crítico do pai: “Fatal”

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) fez uma publicação no X (antigo Twitter) na madrugada desta sexta-feira, 21, para atualizar o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele demonstrou preocupação com a situação crítica do pai, que cumpre prisão domiciliar, em Brasília.

Segundo Carlos, o ex-presidente tem sofrido com refluxo, soluços e vômitos. Na publicação, o vereador disse temer o agravamento do quadro de saúde do pai e afirmou que gostaria de mostrar a situação. Mas alegou que está “impossibilitado por medidas ilegais de assim fazê-lo”.

“Estou com meu pai e jamais o vi como está. Está soluçando dormindo e fico com medo de refluxo nesse estado, o que pode de fato se tornar fatal caso broncoaspire o que vomitar. Se acordado, vomita constantemente; dormindo, fico com calafrios só de olhar. Como gostaria de expor o que vejo, mas estou impossibilitado por medidas ilegais de assim fazê-lo. Meu Deus!”, escreveu.

Transferência para a Papuda e soluços

Na última quarta-feira, 19, o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) visitou Bolsonaro. O parlamentar deixou a residência às 18h e, na saída, foi questionado pela imprensa sobre como estaria o estado psicológico de Bolsonaro diante de uma eventual transferência ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Van Hattem disse que ele se sente mal, além de uma “profunda incoformidade”.

“O psicológico de ninguém poderia estar bom numa circunstância dessas, e ainda assim a gente vê, na figura do ex-presidente Bolsonaro, uma pessoa disposta a enfrentar tudo o que está sofrendo – com todos os problemas de saúde, inclusive os soluços constantes, ao longo de toda a tarde enquanto estive lá”, disse.

Importante ressaltar que não é a primeira vez que Bolsonaro apresenta crises de saúde em casa. No dia 16 de setembro, há quase um mês, ele precisou ser internado após queda de pressão, crise de soluço e episódios de vômito.

Na oportunidade, o médico Cláudio Birolini informou que o quadro exigiu o encaminhamento do ex-presidente ao Hospital DF Star para “avaliação clínica, medidas terapêuticas e exames complementares”.

Os soluços são complicações recorrentes no sistema digestivo de Bolsonaro e têm origem na facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018.

Prisão domiciliar

Desde 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. A decisão foi tomada após o ex-presidente descumprir medidas cautelares impostas em 18 de julho ao participar, por telefone, de uma manifestação bolsonarista realizada no Rio de Janeiro — participação que acabou sendo divulgada nas redes sociais por seus filhos, Carlos e Flávio Bolsonaro.

Atualmente, Bolsonaro aguarda a possibilidade de ter decretada sua prisão em regime fechado, decorrente da condenação por liderar uma trama golpista. A defesa, porém, pretende solicitar que a pena seja convertida para prisão domiciliar, no mesmo local onde ele já está cumprindo a medida.

Os primeiros dias da prisão foram marcados por intensa movimentação em frente ao condomínio, com a presença de apoiadores e opositores, vigílias e forte atuação da imprensa, o que mudou significativamente a rotina dos moradores e dos comerciantes da região.