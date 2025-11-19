Partido de Bolsonaro convida Jojo Todynho para ser candidata em 2026

Jojo Todynho reagiu ao convite - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Jordana Menezes, mais conhecida como Jojo Todynho, foi convidada pelo PL para se filiar à legenda de Jair Bolsonaro e disputar uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro em 2026.

O presidente do partido no estado, o deputado federal Altineu Côrtes (RJ), disse que o convite foi feito à influenciadora pelo presidente da sigla na capital fluminense, Bruno Bonetti.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Foi feito um convite, mas ela não aceitou inicialmente. Disse que não pensa em entrar na política”, afirmou Altineu à coluna Igor Gadelha, do Metrópoles.

Segundo Altineu, apesar da negativa inicial, Jojo Todynho pode mudar de ideia. “Estamos querendo muito que ela aceite. Ela é do povo, e seria uma grande representatividade”, disse.

O deputado Sóstenes Cavalcante, que é o atual líder do PL na Câmara dos Deputados, afirmou que Jojo topará. “Ela é candidata na nossa chapa”, disse à coluna.

O que Jojo disse

A influenciadora confirmou o convite, mas pontuou que, atualmente, está seguindo outros caminhos. “Recebi o convite contudo, neste momento, estou seguindo outro viés. Não possuo interesse político no momento, mas o futuro a Deus pertence”, disse a famosa à coluna.

Polêmica com o PT

Vale lembrar que Jojo e o Partido dos Trabalhadores (PT), travam uma disputa na Justiça. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou a influenciadora na Justiça após ela afirmar ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula à Presidência em 2022.