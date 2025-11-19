Menu
ELEIÇÕES

Partido de Bolsonaro convida Jojo Todynho para ser candidata em 2026

Expectativa de integrantes do partido é que Jojo aceite o convite

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/11/2025 - 6:35 h
Jojo Todynho reagiu ao convite
Jojo Todynho reagiu ao convite

A influenciadora Jordana Menezes, mais conhecida como Jojo Todynho, foi convidada pelo PL para se filiar à legenda de Jair Bolsonaro e disputar uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro em 2026.

O presidente do partido no estado, o deputado federal Altineu Côrtes (RJ), disse que o convite foi feito à influenciadora pelo presidente da sigla na capital fluminense, Bruno Bonetti.

“Foi feito um convite, mas ela não aceitou inicialmente. Disse que não pensa em entrar na política”, afirmou Altineu à coluna Igor Gadelha, do Metrópoles.

Segundo Altineu, apesar da negativa inicial, Jojo Todynho pode mudar de ideia. “Estamos querendo muito que ela aceite. Ela é do povo, e seria uma grande representatividade”, disse.

O deputado Sóstenes Cavalcante, que é o atual líder do PL na Câmara dos Deputados, afirmou que Jojo topará. “Ela é candidata na nossa chapa”, disse à coluna.

O que Jojo disse

A influenciadora confirmou o convite, mas pontuou que, atualmente, está seguindo outros caminhos. “Recebi o convite contudo, neste momento, estou seguindo outro viés. Não possuo interesse político no momento, mas o futuro a Deus pertence”, disse a famosa à coluna.

Polêmica com o PT

Vale lembrar que Jojo e o Partido dos Trabalhadores (PT), travam uma disputa na Justiça. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou a influenciadora na Justiça após ela afirmar ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula à Presidência em 2022.

x