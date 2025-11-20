POLÍTICA
Saiba o que deve acontecer com Bolsonaro caso vá para a Papuda
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está em prisão domiciliar
Por Yuri Abreu
Caso seja mesmo condenado a cumprir a pena de 27 anos e três meses pela tentativa de golpe de Estado no Complexo da Papuda, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ficar sob observação por dez dias sob observação médica.
A prisão de supervisão sobre as condições de saúde é prevista na Lei de Execuções Penais e nas diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional.
"Ao ingressar no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, a pessoa privada de liberdade permanecerá em quarentena preventiva, pelo prazo de dez dias, a fim de permitir o monitoramento de suas condições de saúde, de eventuais doenças infectocontagiosas e o desenvolvimento de respostas imunológicas após o programa de imunização previsto pelo Ministério da Saúde", diz trecho da portaria.
Leia Também:
No entanto, nesse período, o liberal não deve receber visitas neste período.
Bolsonaro está há mais de 100 dias em prisão domiciliar e há a possibilidade de que ele comece a cumprir a pena já nos próximos dias. A definição de onde ele vai cumprir a pena depende da determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista.
Defesa tenta última manobra para evitar prisão de Bolsonaro
Antes que o Supremo Tribunal Federal (STF) defina o local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve cumprir a pena de 27 anos e três meses impostas pela Primeira Turma da Corte no julgamento da trama golpista — o Complexo da Papuda é uma das possibilidades —, a defesa do liberal ainda vai tentar uma última cartada.
Na semana passada, Bolsonaro viu o colegiado negar seu recurso e agora prepara os chamados embargos infringentes. O instrumento está previsto no Código de Processo Penal e é utilizado para pedir a reavaliação de uma decisão não unânime — em setembro, o resultado do julgamento foi 4 a 1 contra o ex-presidente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes