Bolsonaro vai para Tremembé? Prisão do ex-presidente levanta suspeitas

A manhã começou tensa com a prisão de Jair Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado, 22. O ex-mandatário foi preso preventivamente a pedido da Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado pelo filho dele, Flávio Bolsonaro, por meio das redes sociais. Ou seja, a custódia ainda não está ligada ao cumprimento da pena definida no julgamento da trama golpista, em setembro, que culminou a 27 anos e três meses de prisão.

Bolsonaro vai para Tremembé?

A informação fez muita gente especular para onde Bolsonaro iria após a prisão em sua casa, no Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico. Um dos locais mais citados por internautas, sem dúvida foi o complexo prisional de Tremembé, no interior de São Paulo, que ficou nacionalmente conhecido como o "presídio dos famosos", tornando-se o destino de detentos envolvidos em crimes de grande repercussão nacional. O espaço ganhou ainda mais destaque recentemente após a série de sucesso do Prime Video “Tremembé”, renovada recentemente para a segunda temporada.

Não há informações oficiais que liguem o ex-presidente a Tremembé. No momento, ele está na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Durante o período em que permanecer no local, ele deverá ocupar uma sala de Estado: uma área destinada exclusivamente a autoridades como ex-presidentes da República e outras figuras públicas de alto escalão.

Esse espaço conta com mesa, cadeira, cama e um banheiro privativo.

Onde Bolsonaro vai ser preso?

Bolsonaro recebeu condenação de 27 anos e três meses de prisão por comandar uma trama golpista na tentativa de se manter no poder após a derrota eleitoral de 2022. Desde 4 de agosto, ele cumpria prisão domiciliar, após ser acusado pela Justiça de interferir nas investigações.

A pena imposta a Bolsonaro determina, em princípio, que ele inicie o cumprimento em regime fechado, já que ultrapassa oito anos. No entanto, a definição do local onde a sentença será executada depende do ministro Alexandre de Moraes e só será tomada após o trânsito em julgado, isto é, quando todos os recursos forem analisados.

Desde a condenação, em setembro, advogados e especialistas passaram a considerar quatro possibilidades mais prováveis para o cumprimento da pena, todas localizadas em Brasília: o Complexo Penitenciário da Papuda, que possui uma “ala VIP” destinada a presos considerados vulneráveis; a Superintendência da Polícia Federal; o Comando Militar do Planalto; e a casa alugada por Bolsonaro no Jardim Botânico.

Na sexta-feira, 21, os advogados de Bolsonaro pediram ao ministro Alexandre de Moraes para que ele cumpra em casa a pena.

No entanto, vale lembrar que a nova ordem de prisão preventiva, emitida neste sábado, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi motivada pela vigília e não pelo processo do golpe em si. Caso permaneça detido na superintendência pelos próximos dias, sua defesa poderá solicitar ao STF e à Polícia Federal autorização para que ele receba livros, pertences pessoais e aparelhos eletroeletrônicos.

Salas de Estado da PF também foram utilizadas anteriormente por Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer quando ambos foram detidos: Lula em Curitiba (PR) e Temer em São Paulo.

