Tremembé confirma segunda temporada com Robinho e novos presos famosos

Nova temporada traz novos presos e dilemas fora das grades

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

21/11/2025 - 12:49 h | Atualizada em 21/11/2025 - 13:04
O Prime Video confirmou nesta sexta-feira, 21, a segunda temporada de Tremembé, série Original Amazon que conquistou o público ao retratar o cotidiano do presídio mais conhecido do país.

Com Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia e Letícia Rodrigues, a nova temporada dará continuidade aos acontecimentos marcantes do primeiro ano e ampliará o universo de histórias inspiradas em fatos reais.

Segundo Julia Prioli, Head of Scripted Originals for Brazil, Amazon MGM Studios, o forte engajamento do público confirma o impacto da produção: “A recepção a Tremembé é fruto da combinação entre um elenco potente e um rigor técnico de roteiro e direção. Criamos um universo de true crime diverso no Prime Video que nos entusiasma para a continuação da série”.

Como vai ser a segunda temporada de Tremembé?

Na nova temporada, Suzane von Richthofen permanece no centro da narrativa e encara seu maior desafio: descobrir se será aceita do lado de fora da prisão. Elize Matsunaga também tenta reconstruir sua vida no regime aberto, enquanto experimenta uma nova profissão. Na ala masculina, nomes como Thiago Brennand e Robinho, condenados por crimes sexuais, chegam ao presídio e intensificam a disputa de poder entre os detentos.

Felipe Tewes, Head of Originals for Brazil no Amazon MGM Studios, ressalta: “O sucesso de Tremembé é o resultado do nosso cuidado em entender o que o público deseja e valorizar histórias brasileiras”.

Produzida pela Paranoid, a segunda temporada terá direção de Vera Egito e roteiro de Juliana Rosenthal, Michelle Ferreira e Ulisses Campbell, baseado no livro Tremembé: O Presídio dos Famosos, de Campbell. A série acompanha personagens envolvidos em crimes de grande repercussão nacional dentro da penitenciária conhecida como “a prisão dos famosos”.

Quando estreia a segunda temporada de Tremembé?

A data da segunda temporada de Tremembé ainda não foi revelada pelo Prime Video.

