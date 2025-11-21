5 séries curtas de mistério da Netflix para ver neste feriadão

Fugindo das opções mais óbvias do catálogo, algumas séries curtas da Netflix vêm conquistando o público - Foto: Divulgação

O fim de semana é o cenário ideal para quem busca mergulhar em histórias rápidas e cheias de mistério. Na Netflix, algumas séries curtas vêm ganhando destaque entre os assinantes por entregarem tramas ágeis, cheias de segredos e investigações que se desdobram com intensidade a cada episódio.

Longe das escolhas mais óbvias do catálogo, produções com foco em suspense psicológico, crimes complexos e personagens enigmáticos têm conquistado o público pela combinação entre ritmo envolvente e roteiros cheios de tensão.

Para quem gosta de maratonar, são opções perfeitas para assistir em poucas horas e ainda garantir aquele final surpreendente.

Com tantas narrativas disponíveis, decidir o que ver pode se tornar uma tarefa complicada. Mas é justamente essa variedade que torna a busca ainda mais interessante para quem não abre mão de boas reviravoltas e histórias que fogem do previsível.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção especial com ótimas opções para deixar o seu fim de semana marcado por suspense, dramas intensos e investigações intrigantes.

5 séries para assistir agora na Netflix

O Monstro em Mim

Cena de O Monstro em Mim | Foto: Divulgação

Aggie Wiggs (Claire Danes), uma autora consagrada, se vê paralisada após a morte trágica de seu filho, abandonando a carreira e a vida pública enquanto enfrenta um luto devastador.



Sua reclusão, porém, é abalada quando um novo vizinho se muda para a casa ao lado: Nile Sheldon (Matthew Rhys), um poderoso magnata imobiliário que já foi suspeito do desaparecimento da própria esposa.

Chocada e intrigada pela história, Aggie encontra no caso a centelha para escrever novamente, iniciando um livro que rompe seu longo silêncio. Mas, à medida que avança na investigação e na ficção, ela se vê presa a segredos inquietantes e a um caminho perigoso que pode custar sua vida.



O Cuco de Cristal

Fugindo das opções mais óbvias do catálogo, algumas séries da Netflix vêm conquistando o público | Foto: Divulgação

Trama acompanha Clara Merlo (Catalina Sopelana), uma jovem médica que, após receber um transplante de coração, decide viajar até a cidade natal do doador em busca de respostas sobre sua origem.



Ao chegar lá, encontra uma comunidade remota, marcada por segredos, tragédias antigas e pelo enigmático desaparecimento de um bebê em um parque da região. Quanto mais Clara se envolve com os moradores e suas histórias, mais é sugada por relatos ocultos e mistérios que atravessam gerações, todos eles, de alguma forma, ligados ao sumiço da criança.

Aos poucos, ela percebe que a vida do doador pode ser a chave para desvendar verdades enterradas há décadas, e que o coração que agora carrega talvez guarde memórias que não são suas.



O Domo de Vidro

Cena de O Domo de Vidro | Foto: Divulgação

A minissérie acompanha a criminologista Lejla Ness (Léonie Vincent), que é confrontada pelos traumas de seu passado quando a filha de uma amiga desaparece misteriosamente, seguindo os mesmos padrões de seu próprio sequestro na infância.



De volta à pequena cidade onde cresceu para participar de um funeral, Lejla se depara com antigos fantasmas ao pisar novamente em sua casa. Ela recorda seu sequestro, quando foi mantida em cativeiro em um domo de vidro subterrâneo por um homem chamado Ecki. Agora, com o desaparecimento de Alicia, Lejla percebe semelhanças assustadoras com os eventos que marcaram sua infância.



O Casal Perfeito

Cena de O Casal Perfeito | Foto: Divulgação

A série se passa durante um verão agitado na ilha paradisíaca de Nantucket, Massachusetts, conhecida por sua temporada de casamentos. Entre véus, grinaldas e o pôr do sol sobre o mar azul, o evento mais esperado do ano é a união de Amelia Sacks (Eve Hewson) e Benji Winbury (Billy Howle). A família milionária do noivo não poupa esforços para receber os convidados em sua imensa propriedade à beira-mar.



Embora a futura sogra, Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), renomada romancista, desaprove a relação, ela organiza o casamento mais luxuoso da temporada. Mas o clima festivo é quebrado quando um corpo é encontrado na praia, revelando segredos e tensões escondidas.



À medida que a investigação se desenrola, todos os presentes se tornam suspeitos, transformando o que parecia um sonho em um pesadelo repleto de mistério, intriga e reviravoltas, digno de um romance de Greer Garrison.

Indomável

Cena de Indomável | Foto: Divulgação

O agente especial Kyle Turner (Eric Bana) do Serviço de Parques Nacionais enfrenta uma das missões mais desafiadoras de sua carreira. Integrante do braço de Serviços Investigativos, um setor de elite que aplica a lei em meio à natureza selvagem, Kyle é chamado para investigar um assassinato brutal ocorrido no Parque Nacional de Yosemite.



Ao lado de Naya Vazquez, uma guarda florestal novata, ele embarca em uma caçada perigosa por um criminoso que conhece cada canto da floresta como se fosse seu. Conforme avançam na investigação, segredos obscuros começam a vir à tona, revelando conexões inesperadas com o passado de Kyle.