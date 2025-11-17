7 séries curtas e imperdíveis para assistir agora na Netflix

A Netflix vem atraindo cada vez mais espectadores ao investir em séries curtas que apostam em ritmo acelerado, suspense bem construído e episódios que passam voando. Em formatos enxutos, essas histórias conseguem prender a atenção desde o primeiro minuto e manter o fôlego até o último capítulo.

Esse modelo de produção tem ganhado força justamente por oferecer o equilíbrio ideal entre profundidade e agilidade. As tramas exploram conflitos humanos complexos, investigações envolventes e dilemas que provocam reflexões sobre verdade, poder e culpa, tudo isso sem a necessidade de dezenas de episódios.

O impacto também está na maneira como essas minisséries conduzem o público: ao final de cada capítulo, surge aquela sensação irresistível de precisar continuar. Resultado? Maratonas completas em poucos dias, muitas vezes sem sequer perceber o tempo passar.



E como o catálogo da plataforma está repleto de boas opções, fazer a escolha pode se tornar um desafio. Por isso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem busca produções curtas, intensas e viciantes disponíveis na Netflix.

7 séries curtas da Netflix para assistir AGORA!

O Cuco de Cristal

Trama acompanha Clara Merlo (Catalina Sopelana), uma jovem médica que, após receber um transplante de coração, decide viajar até a cidade natal do doador em busca de respostas sobre sua origem.



Ao chegar lá, encontra uma comunidade remota, marcada por segredos, tragédias antigas e pelo enigmático desaparecimento de um bebê em um parque da região. Quanto mais Clara se envolve com os moradores e suas histórias, mais é sugada por relatos ocultos e mistérios que atravessam gerações, todos eles, de alguma forma, ligados ao sumiço da criança.

Aos poucos, ela percebe que a vida do doador pode ser a chave para desvendar verdades enterradas há décadas, e que o coração que agora carrega talvez guarde memórias que não são suas.



Cilada

Cilada acompanha Ema Garay, uma repórter de Bariloche, na Patagônia argentina, que ganha destaque no jornalismo digital ao expor criminosos que escapam da justiça.



Sua rotina muda quando ela passa a investigar o desaparecimento de uma adolescente de 16 anos, e todas as pistas levam a Leo Mercer, um assistente social amplamente respeitado pela comunidade.

Quanto mais se aprofunda no caso, mais Ema se vê presa em uma teia de segredos que desafia suas próprias convicções e coloca sua segurança em risco.

Determinada a descobrir a verdade, ela precisa enfrentar não apenas os mistérios daquele crime, mas também seus próprios fantasmas. À medida que a investigação avança, Ema e Leo se tornam peças centrais de um jogo perigoso, onde ninguém é exatamente o que parece.

A Grande Ilusão

Em A Grande Ilusão, uma veterana de guerra tem sua vida virada do avesso ao ver imagens do marido morto registradas por uma câmera espiã, revelação que a leva a descobrir uma conspiração muito maior do que imagina.



Na minissérie baseada no livro de Harlan Coben, a ex-piloto de operações Maya tenta lidar com o luto pela morte do marido, Joe, enquanto cuida da filha de dois anos.

Tudo muda quando a câmera que monitora o quarto da bebê registra Joe aparentemente vivo, brincando com a criança. Atordoada, Maya procura o detetive Sami Kierce, responsável pelo caso, e, ao fazer isso, abre caminho para um novo mistério e para perigos que podem colocar sua vida em risco.

Corpos

Em Corpos, série de viagem no tempo da Netflix, quatro detetives de eras totalmente distintas investigam o mesmo assassinato em suas próprias linhas temporais.



Adaptada da graphic novel de Si Spencer, a minissérie apresenta o mesmo cadáver surgindo em um beco de Londres ao longo de 150 anos: em 1890, quando a cidade ainda vive sob o terror deixado por Jack, o Estripador; durante os bombardeios alemães da Segunda Guerra Mundial; em 2023, quando uma policial se depara com o corpo; e em 2053, em um cenário pós-apocalíptico.

Cada época revela novas pistas, mas também novas dúvidas, enquanto o mistério, repetido em contextos e condições completamente diferentes, sugere que esses quatro casos podem estar muito mais conectados do que parecem.



Treta

Na trama de dez episódios, acompanhamos Danny Cho (Steven Yeun), um empreiteiro frustrado que enfrenta dificuldades financeiras, e Amy Lau (Ali Wong), uma empresária de sucesso que vive uma rotina aparentemente perfeita ao lado da família.



Apesar de levarem vidas opostas, seus caminhos se cruzam de forma explosiva após um simples desentendimento no trânsito. O incidente desperta uma raiva que rapidamente se transforma em uma perigosa obsessão, levando ambos a uma espiral de vingança e autodestruição.

Clickbait

Clickbait é uma minissérie de suspense que mergulha na complexa relação entre realidade e aparência na era digital. A trama acompanha a investigação de um crime viral que expõe diferentes pontos de vista e revela como as redes sociais podem distorcer a verdade.



No centro da história está Nick Brewer (Adrien Grenier), um pai de família exemplar acusado de atrocidades inimagináveis. À medida que o caso ganha repercussão online, sua esposa e irmã se veem obrigadas a descobrir quem ele realmente é: um homem amoroso e íntegro ou alguém com segredos obscuros.

Com reviravoltas intensas, Clickbait questiona até onde as pessoas vão para proteger sua imagem, e o quanto sobre nós é real quando tudo pode ser manipulado por um clique.



A Reserva

Na minissérie, a au pair filipina da vizinha de Cecile some misteriosamente após comparecer a um jantar em sua casa. Convencida de que algo terrível aconteceu, Cecile decide investigar por conta própria.



Enquanto isso, a polícia de Copenhagen relega o caso a uma posição de baixa prioridade, mas Aisha, uma detetive novata, segue seus instintos e resolve se unir a Cecile na busca pelo paradeiro da jovem babá.

À medida que a investigação avança, segredos perturbadores sobre a família e a comunidade vêm à tona, forçando Cecile a confrontar verdades que transformam completamente sua visão sobre sua própria comunidade.