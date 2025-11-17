5 filmes imperdíveis que dominam o TOP 10 da Netflix para ver agora

Esses filmes são os destaques da semana na Netflix - Foto: Divulgação

A força de novos lançamentos e o retorno de produções consagradas mais uma vez sacudiram o TOP 10 da Netflix nesta semana. Misturando romance, ação, terror e dramas intensos, a plataforma conseguiu equilibrar títulos originais com sucessos de outros estúdios, criando um dos rankings mais diversos dos últimos meses.

A constante atualização do catálogo segue sendo uma das estratégias da gigante do streaming para manter o público engajado: a combinação de novidades com filmes que voltam a ganhar fôlego garante variedade e atrai diferentes públicos.

Com essas movimentações, a lista de mais vistos ganhou novas posições e trouxe algumas surpresas, especialmente para quem gosta de maratonar histórias envolventes e quer aproveitar o que está em alta agora.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu os 5 filmes que dominam o TOP 10 da Netflix no momento e que valem a sua sessão de hoje.

5 filmes em alta para assistir hoje na Netflix

Os Pequenos Vestígios

O delegado-adjunto do Condado de Kern, Joe “Deke” Deacon (Denzel Washington), viaja a Los Angeles para realizar o que deveria ser apenas uma simples coleta de provas.



Porém, sua presença na cidade o leva a mergulhar na caçada a um assassino em série que vem aterrorizando a região. Encantado pelo faro investigativo de Deke, o delegado Jim Baxter (Rami Malek), do Departamento de Polícia de Los Angeles, decide recrutá-lo informalmente para ajudar na investigação, uma parceria que rapidamente revela tensões, segredos e um caso muito mais sombrio do que ambos imaginavam.

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Uma jovem Furiosa (Anya Taylor-Joy) é arrancada de seu lar, o Lugar Verde de Muitas Mães, por uma horda de motoqueiros comandada pelo tirânico Dementus (Chris Hemsworth). Levada através da vastidão hostil de Wasteland, ela acaba na Cidadela, território dominado pelo temido Immortan Joe (Lachy Hulme).



Com os dois líderes travando uma disputa brutal por poder, Furiosa é lançada ao centro de uma guerra que definirá seu destino. Determinada a sobreviver e encontrar o caminho de volta para casa, ela embarca em uma jornada marcada por violência, resistência e transformação.

O filme aprofunda o universo de Mad Max, explorando as motivações, dores e a ascensão de uma das figuras mais famosas da franquia.

Frankenstein

O clássico de terror de Mary Shelley ganha nova vida nessa adaptação pela mente de Guillermo Del Toro. Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida.



O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação. Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura, que, agora, busca por vingança após se ver descartada pelo professor.

Um Natal Ex-pecial

Kate (Alicia Silverstone) é uma recém-divorciada determinada a viver uma última temporada de festas com clima de Natal em família antes de vender a casa. Mas seus planos de um feriado perfeito e nostálgico acabam virando de cabeça para baixo quando seu ex-marido, Everett (Oliver Hudson), aparece inesperadamente acompanhado de sua nova — e muito mais jovem — namorada, bem-sucedida e cheia de confiança.



Agora, entre memórias que voltam à tona, sentimentos mal resolvidos e a possibilidade de um novo romance, Kate precisa lidar com emoções conflitantes que ameaçam arruinar o Natal tranquilo que ela tanto desejava. Neste último fim de ano sob o mesmo teto, ela descobre que o espírito natalino pode ser tão caótico quanto acolhedor.

Golpe Duplo

Nicky (Will Smith) é um vigarista experiente que acaba se tornando alvo do golpe armado por Jess (Margot Robbie), uma novata no mundo das trapaças. Percebendo rapidamente as intenções da jovem, ele decide entrar no jogo apenas para revelar sua farsa no momento ideal.



Abalada pela exposição, Jess insiste para que Nicky a ensine seus métodos e a aceite em sua equipe. Depois de alguma resistência, ele cede, e, no processo, os dois acabam se envolvendo romanticamente, violando uma das regras mais importantes de Nicky: nunca misturar sentimentos com negócios.