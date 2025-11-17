Menu
MAIS ASSISTIDO

O suspense policial polêmico e viciante que alcançou Top 1 na Netflix

Filme é o mais assistido da Netflix no momento

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

17/11/2025 - 9:11 h
‘Os Pequenos Vestígios’ é o filme mais assistido da Netflix atualmente
‘Os Pequenos Vestígios’ é o filme mais assistido da Netflix atualmente -

O top 1 da Netflix é do suspense policial ‘Os Pequenos Vestígios’, de John Lee Hancock (‘Fome de Poder’). O filme estreou em janeiro de 2021 nos cinemas e na HBO Max, simultaneamente.

O longa é o mais assistido da Netflix no Brasil no momento e isso reacendeu o debate sobre seu desfecho ambíguo e polêmico. Com elenco estelar, incluindo Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, a obra tem críticas focadas na insatisfação com o final.

Qual a história de Os Pequenos Vestígios?

A trama é ambientada na década de 1990, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, e acompanha os detetives Joe “Deke” Deacon e Jim Baxter na caça a um serial killer que aterroriza mulheres. Deke, um investigador traumatizado por um caso não resolvido do passado, vê em Baxter um reflexo de sua antiga obsessão.

Na história, o suspeito Albert Sparma surge como figura central. Ele é um homem de comportamento excêntrico e conhecimento perturbador sobre os crimes. A trama se intensifica quando Sparma leva Baxter a um descampado, prometendo revelar o local onde enterrou uma das vítimas. Durante a escavação frenética, Baxter, provocado por Sparma, o golpeia fatalmente com uma pá.

Assista ao trailer de Os Pequenos Vestígios:

