MAIS ASSISTIDO
O suspense policial polêmico e viciante que alcançou Top 1 na Netflix
Filme é o mais assistido da Netflix no momento
Por Edvaldo Sales
O top 1 da Netflix é do suspense policial ‘Os Pequenos Vestígios’, de John Lee Hancock (‘Fome de Poder’). O filme estreou em janeiro de 2021 nos cinemas e na HBO Max, simultaneamente.
O longa é o mais assistido da Netflix no Brasil no momento e isso reacendeu o debate sobre seu desfecho ambíguo e polêmico. Com elenco estelar, incluindo Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, a obra tem críticas focadas na insatisfação com o final.
Qual a história de Os Pequenos Vestígios?
A trama é ambientada na década de 1990, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, e acompanha os detetives Joe “Deke” Deacon e Jim Baxter na caça a um serial killer que aterroriza mulheres. Deke, um investigador traumatizado por um caso não resolvido do passado, vê em Baxter um reflexo de sua antiga obsessão.
Na história, o suspeito Albert Sparma surge como figura central. Ele é um homem de comportamento excêntrico e conhecimento perturbador sobre os crimes. A trama se intensifica quando Sparma leva Baxter a um descampado, prometendo revelar o local onde enterrou uma das vítimas. Durante a escavação frenética, Baxter, provocado por Sparma, o golpeia fatalmente com uma pá.
Assista ao trailer de Os Pequenos Vestígios:
