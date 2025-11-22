5 filmes novos da Netflix para ver neste fim de semana

Netflix vem reforçando sua estratégia de apostar em filmes que combinam atuações marcantes e enredos envolventes - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e, com ele, a dúvida clássica: o que assistir na Netflix? Aplataforma de streaming atualizou seu catálogo com títulos que transitam entre o drama, o suspense, o terror e histórias repletas de adrenalina, oferecendo opções para quem quer se emocionar, refletir ou simplesmente mergulhar em boas narrativas.

Entre os destaques estão produções que combinam atuações marcantes, enredos envolventes e temáticas universais. Algumas são novidades que chegaram recentemente, enquanto outras revisitam grandes obras que marcaram o cinema internacional.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos últimos meses, a Netflix vem reforçando sua estratégia de apostar em filmes que unem grandes nomes de Hollywood e histórias que geram debate e curiosidade nas redes sociais. E para quem quer aproveitar o fim de semana em frente à TV, há opções para todos os gostos.



Para quem quer transformar o fim de semana em uma maratona cinematográfica, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções que se destacam entre os lançamentos e retornos recentes da plataforma.

5 filmes para assistir AGORA na Netflix

A Grande Mentira

Cena de A Grande Mentira | Foto: Divulgação

Em um arriscado jogo de gato e rato, o experiente golpista Roy Courtnay vê na recém-viúva Betty McLeish sua próxima grande vítima.



Mas, conforme ela abre as portas de casa, e da intimidade, Roy se surpreende ao perceber que sentimentos inesperados começam a interferir em seu plano perfeito, colocando em risco muito mais do que ele imaginava.

Borbulhas de Amor

Netflix vem reforçando sua estratégia de apostar em filmes que combinam atuações marcantes e enredos envolventes | Foto: Divulgação

Sydney Price é uma executiva norte-americana ambiciosa que aceita o desafio de comandar a tradicional casa de champagne francesa Château Cassell. Ao chegar ao local em pleno período natalino, ela encontra uma cidade iluminada e acolhedora, perfeita para uma pausa dos negócios.



É durante uma das festas de fim de ano que Sydney conhece Henri Cassell, e a conexão entre os dois cresce rapidamente. Porém, ela logo descobre que o homem por quem está se apaixonando é justamente o filho do fundador da empresa que pretende adquirir. Entre conflitos profissionais e uma química irresistível, Sydney e Henri precisam decidir até onde estão dispostos a ir para viver esse romance.



O Exorcista do Papa

Cena de O Exorcista do Papa | Foto: Divulgação

Inspirado nos arquivos reais do Padre Gabriele Amorth, Chefe Exorcista do Vaticano, o filme parte da trajetória do religioso que realizou mais de 100 mil exorcismos ao longo da vida e faleceu em 2016, aos 91 anos.



Amorth registrou seus confrontos diretos contra Satanás e contra demônios que possuíam pessoas com malignidade brutal. Na adaptação, acompanhamos Amorth (Russell Crowe) enquanto ele investiga a terrível possessão de um garoto e acaba desvendando uma conspiração secular que o Vaticano tentou, a todo custo, esconder na escuridão.



Os Pequenos Vestígios

Cena de Os Pequenos Vestígios | Foto: Divulgação

Em Pequenos Vestígios, Deke (Denzel Washington) é um policial exausto, dotado de um olhar afiado para detalhes que podem desvendar crimes e com uma perigosa inclinação a ignorar limites.



Ao se juntar ao determinado detetive Baxter (Rami Malek) na caçada a um serial killer, Deke vê seu passado sombrio e seus métodos questionáveis retornarem à tona, ameaçando não só a investigação, mas também sua própria sanidade.



Furiosa: Uma Saga Mad Max

Cena de Furiosa: Uma Saga Mad Max | Foto: Divulgação

A trama acompanha a jovem Furiosa (Anya Taylor-Joy), sequestrada de seu lar, o Lugar Verde de Muitas Mães, por uma imensa horda de motoqueiros comandada pelo senhor da guerra Dementus (Chris Hemsworth).



Em sua jornada pela Wasteland, o grupo chega à Cidadela, território controlado pelo temido Immortan Joe (Lachy Hulme). Enquanto os dois tiranos travam uma disputa brutal pelo poder, Furiosa é lançada em uma guerra incessante na tentativa de encontrar seu caminho de volta para casa.