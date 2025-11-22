Menu
RISCO

Bolsonaro na mira: ex-presidente tentou tirar tornozeleira para fugir, diz Moraes

Prisão foi realizada neste sábado

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

22/11/2025 - 8:44 h
Detenção foi solicitada pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes
Detenção foi solicitada pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou romper a tornozeleira eletrônica para “assegurar êxito em uma fuga”, segundo a decisão que fundamentou sua prisão preventiva na manhã deste sábado, 22.

A detenção foi solicitada pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o próprio STF, a tentativa de retirar o equipamento de monitoramento ocorreu por volta da meia-noite.

A prisão, realizada na residência do ex-presidente, é de caráter preventivo e não corresponde ainda ao início do cumprimento da pena de 27 anos e três meses imposta no processo que apurou a tentativa de golpe de Estado.

Viaturas descaracterizadas chegaram ao imóvel de Bolsonaro, situado em um condomínio no Jardim Botânico. Pouco depois, ele foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal, onde chegou por volta das 6h.

Bolsonaro é preso e deve cumprir regime fechado
Bolsonaro vai para Tremembé? Prisão do ex-presidente levanta suspeitas
Bolsonaro é o quarto ex-presidente do Brasil preso

O ministro Alexandre de Moraes determinou que a operação fosse realizada sem uso de algemas e sem exposição pública do ex-presidente. Fontes relatam que Bolsonaro agiu com calma e não tentou reagir à prisão.

Segundo fontes da PF, o pedido de prisão preventiva também foi motivado por uma vigília convocada em frente ao condomínio pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-mandatário.

Após ser detido, Bolsonaro passou por exame de corpo de delito no Instituto Nacional de Criminalística (INC) da Polícia Federal.

