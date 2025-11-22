Lula mantém silêncio absoluto sobre prisão de Bolsonaro no G20

Presidente Lula (PT) permanece em silêncio - Foto: Divulgação

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado, 22, vem repercutindo entre os apoiadores e os opositores do político por meio das redes sociais.

Em meio às diversas manifestações, um silêncio paira e chama atenção. Trata-se do presidente Lula (PT), que até o momento, permanece em silêncio sobre o caso.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O petista cumpre agenda na África do Sul, onde participa da Cúpula do G20, ao lado de outros representantes de diversos países. Em discurso, o petista citou a relação com os Estados Unidos, mas nada falou sobre o caso.

Nas redes sociais, o petista segue na mesma linha. As publicações do presidente se debruçam sobre o G20 e ignoram a prisão do seu principal rival político.

Veja publicação

📝 Discurso do presidente Lula na primeira sessão da Cúpula de Líderes do G20



É uma alegria retornar à África do Sul. Agradeço ao Presidente Ramaphosa pela acolhida calorosa em Joanesburgo. Saúdo a aprovação da Declaração de Líderes desta Cúpula, que recompensa o esforço e o… pic.twitter.com/dQzzyWmu3h — Lula (@LulaOficial) November 22, 2025

Bolsonaro é preso

O ex-presidente da República,Jair Bolsonaro (PL), foi preso na manhã deste sábado, 22, em Brasília, após a Polícia Federal cumprir ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes mesmo da execução da pena imposta a Bolsonaro no inquérito do golpe.

A prisão preventiva deste sábado foi pedida pela Polícia Federal (PF) após um chamamento de vigília incitado por meio das redes sociais. Mas há expectativa de que ele passe a cumprir em regime fechado uma pena de 27 anos e 3 meses por comandar uma tentativa de golpe de Estado.