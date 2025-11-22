Flávio Bolsonaro é apontado como fator decisivo na prisão de Bolsonaro

Flávio Bolsonaro convocou vigília para o pai nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

A convocação de uma vigília feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi um dos fatores citados na decisão judicial, a qual levou à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira, 21.

A prisão preventiva foi determinada após a Polícia Federal (PF) solicitar a medida, alegando risco à ordem pública e iminência de fuga de Bolsonaro, que já cumpria prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares.

O documento considera como abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal).

"A repetição do modus operandi da convocação de apoiadores, com o objetivo de causar tumulto para a efetivação de interesses pessoais criminosos; a possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próxima à residência do réu; e a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por corréu, aliada política e familiar evidenciam o elevado risco de fuga de JAIR MESSIAS BOLSONARO".

Convocação de Vigília

A decisão do Ministro Alexandre de Moraes citou a convocação de uma "vigília" de apoiadores na porta do condomínio onde o ex-presidente estava, realizada por Flávio Bolsonaro nas redes sociais.

O ministro Moraes, acatando o pedido da Polícia Federal, entendeu que a aglomeração, convocada com discurso de enfrentamento às instituições, poderia criar tumulto e facilitar uma eventual fuga de Jair Bolsonaro.

A decisão mostrou que essa conduta indicava a repetição do "modus operandi da organização criminosa" e a utilização de manifestações populares para obter vantagens pessoais ou viabilizar a fuga.

Prisão

Jair Bolsonaro já havia sido condenado pela Primeira Turma do STF, em setembro de 2025, a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, mas aguardava o trânsito em julgado dos recursos finais.

A PF também informou ao STF que a tornozeleira eletrônica de Bolsonaro acusou rompimento na madrugada de hoje, o que reforçou a suspeita de um plano de fuga.

O ex-presidente já estava em prisão domiciliar (desde agosto de 2025) por ter descumprido medidas cautelares anteriores, como o uso das redes sociais (incluindo posts feitos por intermédio de aliados, como o próprio Flávio).

Portanto, o "enredo" de que a "culpa" da prisão foi de Flávio Bolsonaro surge da alegação oficial da Justiça de que a convocação de aglomeração por parte do senador criou o cenário de risco que justificou a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva