PORTAL MUNICÍPIOS
MARKETING POLÍTICO

Cores da campanha de prefeito baiano são proibidas em Seabra

Prefeito Neto da Pousada (PCdoB) é acusado de promover gestão com cores da campanha de 2024

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/11/2025 - 8:54 h
Neto da Pousada (PCdoB), prefeito de Seabra
Neto da Pousada (PCdoB), prefeito de Seabra -

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) deferiu pedido de medida cautelar, com a determinação de que o prefeito de Seabra, Chapada Diamantina, Joaquim Inácio de Souza Neto, conhecido como Neto da Pousada (PCdoB), se abstenha de utilizar as cores do partido ao qual é filiado em publicações institucionais de redes sociais, veículos e eventos municipais.

O órgão vai analisar também, no processo, o mérito da denúncia, e deve punir o gestor pela grave irregularidade.

Leia Também:

Falta de comprovação técnica barra licitação de 900 notebooks em Mairi
Licitação é suspensa após empresa esconder capacidade financeira
Evento político em escola pública deixa Prefeitura na mira da Justiça

O TCM, ao analisar a matéria constatou, de fato, a utilização pela administração pública municipal e, consequentemente, pelo prefeito de Seabra, das cores vermelha, amarela e branca, que representam o partido ao qual o gestor é filiado, Partido Comunista do Brasil (PCdoB), e que foram amplamente difundidas durante a campanha eleitoral realizada durante o exercício de 2024.

Foram identificadas a utilização das cores na plotagem de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde; em camisas oficiais do evento “Caminhada e Bicicletada”, destinado à celebração de 100 dias da gestão municipal; na placa referente ao evento “Taça 14 de Maio”; e em publicações institucionais, anunciando festejos municipais, eventos para a população, notas informativas, dentre outras postagens...

Ainda que o brasão do município possua as cores vermelha e amarela, órgão aponta que outras cores são predominantes na imagem (azul e verde), não sendo possível falar em mero espelhamento das tonalidades presentes no próprio símbolo municipal, mas em um movimento da atual gestão administrativa municipal para vincular a realização de eventos e melhorias efetuadas pelo atual prefeito ao partido político em questão.

A decisão cabe recurso.

x