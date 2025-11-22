Hélio Negão chora ao ver Bolsonaro preso: "Meu irmão foi recolhido"

Deputado Hélio Negão e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Alan Santos | PR

O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), conhecido como Hélio Negão, acompanhou todo o processo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no início da manhã deste sábado, 22.

Isso porque o parlamentar antecipou ato de vigília convocado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do político, e começou as suas orações às 5h no condomínio do ex-mandatário, em Brasília.

“Eu fico do lado de fora do condomínio, no estacionamento. À noite de madrugada. Hoje, eu cheguei às 5h e pouca, do lado de fora quando a Polícia Federal chegou e o meu irmão Jair Messias Bolsonaro foi recolhido”, disse o deputado carioca.

O parlamentar afirmou, por meio das suas redes sociais, que faz o ritual em frente à residência de Bolsonaro “todos os dias”. Na gravação, ele aparece emocionado.

“É triste, mas é verdade. Meu irmão Jair Bolsonaro foi recolhido pela Polícia Federal. O que eu tenho para falar são orações. Não estou conseguindo me expressar”.

O deputado seguiu o comboio da PF após a deflagração da prisão e acompanhou a chegada do ex-presidente na superintendência do órgão.

