Hélio Negão chora ao ver Bolsonaro preso: "Meu irmão foi recolhido"
Deputado estava orando na frente do condomínio do político no momento da chegada da PF
Por Gabriela Araújo
O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), conhecido como Hélio Negão, acompanhou todo o processo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no início da manhã deste sábado, 22.
Isso porque o parlamentar antecipou ato de vigília convocado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do político, e começou as suas orações às 5h no condomínio do ex-mandatário, em Brasília.
“Eu fico do lado de fora do condomínio, no estacionamento. À noite de madrugada. Hoje, eu cheguei às 5h e pouca, do lado de fora quando a Polícia Federal chegou e o meu irmão Jair Messias Bolsonaro foi recolhido”, disse o deputado carioca.
O parlamentar afirmou, por meio das suas redes sociais, que faz o ritual em frente à residência de Bolsonaro “todos os dias”. Na gravação, ele aparece emocionado.
“É triste, mas é verdade. Meu irmão Jair Bolsonaro foi recolhido pela Polícia Federal. O que eu tenho para falar são orações. Não estou conseguindo me expressar”.
O deputado seguiu o comboio da PF após a deflagração da prisão e acompanhou a chegada do ex-presidente na superintendência do órgão.
